Slovenský filmový ústav v roku 2024 hospodáril so ziskom 23.000 eur

Bratislava 30. apríla (TASR) - Slovenský filmový ústav (SFÚ) v roku 2024 dosiahol napriek zložitej ekonomickej situácii zlepšený hospodársky výsledok v sume 22.857,66 eura. Inštitúcii sa vlani podarilo znovu obnoviť a sprevádzkovať kino Lumiére a digitalizačné pracovisko postihnuté požiarom v roku 2022. Na stredajšom verejnom odpočte činností SFÚ o tom informoval jeho generálny riaditeľ Peter Dubecký.



Inštitúcia dosiahla zlepšený hospodársky výsledok napriek krátenému príspevku Ministerstva kultúry SR na jej činnosť a zvýšeným nákladom v súvislosti s vyplatením odstupného a odchodného zamestnancom z vlastných zdrojov, s ktorými musel SFÚ rozviazať pracovný pomer z dôvodu konsolidácie verejných financií.



Celkové náklady inštitúcie vlani predstavovali sumu 7.651.744,21 eura, výnosy boli v sume 7.674.601,87 eura. Pozitívne hospodárenie sa jej podarilo podľa Dubeckého dosiahnuť vďaka prekročeniu plánu tržieb z premietania v kine Lumiére, z licencovania práv na šírenie slovenských filmov, ktoré copyrightovo spadajú pod SFÚ.



Kino Lumiére obnovilo vlani po rekonštrukcii svoju prevádzku 6. februára a celkovo privítalo 102.813 divákov na 3403 podujatiach. „Najnavštevovanejším filmom bol film Jiřího Mádla Vlny,“ upozornil Dubecký na snímku, ktorá sa stala historicky najnavštevovanejším filmom v tomto kine od jeho otvorenia v roku 2011. Poukázal tiež na to, že európske filmy tvorili 54 percent predstavení v kine SFÚ, slovenské 26 percent.



Najčastejšie uvádzaným filmom zo zbierok SFÚ sa vlani stala Krvavá pani Viktora Kubala. Slovenská kinematografia bola zastúpená aj na karlovarskom festivale v podobe premiéry dokumentu Janžurka, ktorý SFÚ koprodukoval.



Rozpočet štátnej príspevkovej organizácie aj v roku 2024 tvorili štyri základné zdroje - štátny príspevok, výnosy z vlastnej činnosti, príspevok Európskej únie na činnosť kancelárie Creative Europe Desk a dotácie Audiovizuálneho fondu (AVF). Podľa Dubeckého SFÚ v priebehu roka 2024 na AVF predložil šesť projektov, podporených bolo päť projektov v sume 42.429 eur.



Významným dlhodobým projektom inštitúcie je aj informačný systém SK CINEMA, vytvárajúci Slovenskú národnú filmografiu. V roku 2024 presiahol hranicu 700.000 záznamov. Realizuje sa v ňom aj spracovanie dokumentov získaných z mediatéky a knižnice SFÚ. Dubecký podčiarkol, že ide o jedinú verejnú špecializovanú knižnicu filmologickej literatúry na Slovensku. Vlani pribudlo do knižnice vyše 600 nových publikácií a filmových scenárov.



K dôležitým činnostiam SFÚ patrí aj digitalizácia audiovizuálneho dedičstva SR. V roku 2024 bola činnosť požiarom poškodeného digitalizačného pracoviska obnovená v pilotnej prevádzke, zdigitalizovaných bolo 36 krátkometrážnych filmov.



Dubecký pripomenul, že SFÚ vlani vydal jednu zo svojich najočakávanejších publikácií, monografiu Máme svoj film! Slovenská filmová kultúra a propaganda 1939 - 1945 z pera filmovej historičky Petry Hanákovej. K čitateľom sa dostala aj publikácia Vysoké umenia a populárna kultúra - súbor prekladových textov, ktorý zotavil Jozef Kovalčík. K edičným počinom SFÚ v roku 2024 patril i Abecedár slovenského filmu 1921 - 2021 venovaný 100. výročiu vzniku slovenskej kinematografie či kolektívna monografia Eva Krížiková.



Rok 2024 priniesol aj zmenu pre časopis Film.sk. Mesačník o filmovom dianí prešiel z tlačenej verzie do online priestoru.