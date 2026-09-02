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Slovenský inštitút venoval literárny večer Novomeskému a Horváthovi

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V kategórii divadlo a audiovizuálne umenie si prevzal ocenenie herec Emil Horváth na 28. ročníku slávnostného udeľovania cien Krištáľové krídlo za rok 2024 počas oceňovania výnimočných osobností Slovenska v sobotu 15. marca 2025 v SND v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Program večera Naživo s knihou doplnilo premietanie filmu o Novomeskom.

Autor TASR
Praha 2. septembra (TASR) - Dvom významným osobnostiam slovenskej literatúry – Ladislavovi Novomeskému a Ivanovi Horváthovi - bol venovaný utorkový literárny večer v Slovenskom inštitúte v Prahe. Ich život, tvorbu a odkaz vo svojej knihe predstavil hudobník a spisovateľ Lukáš Perný. Inštitút o tom informoval v stredu na sieti Facebook, píše TASR.

Program večera Naživo s knihou doplnilo premietanie filmu o Novomeskom. Ako hosť sa na ňom zúčastnil aj riaditeľ Matice slovenskej (MS) Marián Gešper, ktorý predstavil tituly a publikácie vydané MS. Pozvanie prijala aj slovenská herečka a producentka Deana Jakubisková Horváthová.

Knihu s názvom Novomeský & Horváth: Velikáni literatúry a politiky, zo Senice do sveta. Vlastenci alebo „buržoázni nacionalisti“? II vydala vlani MS v spolupráci so Spoločnosťou Ladislava Novomeského a s ďalšími partnermi. Ide o zborník z konferencie k 120-ročniciam slovenských spisovateľov a kultúrnych politikov Ladislava Novomeského a Ivana Horvátha. Spolueditormi knihy sú slovenský kulturológ Lukáš Perný a vnuk spisovateľa Ivan Horváth najml.

Publikácia mapuje prínos oboch autorov pre slovenskú kultúru, dejiny, umenie a kultúrnu politiku a je obohatená o vzácne, niektoré nikdy nezverejnené fotografie z archívov rodiny, faksimile či unikátne príhovory pamätníkov.
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