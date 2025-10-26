< sekcia Kultúra
Slovenský komorný orchester oslávi 65 rokov svojej existencie
Slovenský komorný orchester vznikol na pôde SF v roku 1960. Pri jeho zrode stál huslista Bohdan Warchal (1930-2000).
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 25. októbra (TASR) - Slovenská filharmónia pozýva svojich priaznivcov na úvodný koncert cyklu Slovenského komorného orchestra v 77. sezóne SF. V abonentnom cykle SKO teleso oslávi svoje 65. výročie, a to hneď dvakrát. „Na úvodnom koncerte 26. októbra si pripomenie založenie orchestra a vo februári 2026 výročie historicky prvého verejného koncertu, na ktorom zaznie rovnaký program ako v roku 1961,“ informuje tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.
Na nedeľnom koncerte so začiatkom o 16.00 h zaznejú v Koncertnej sieni SF Vivaldiho Štyri ročné obdobia. „Ikonické dielo, ktoré sa spája so 65-ročnou existenciou komorného orchestra, ďalej skladba Musica slovaca, ktorá je akousi zvučkou orchestra a Ilja Zeljenka ju napísal pre Bohdana Warchala práve pred päťdesiatimi rokmi,“ hovorí dramaturg SF Juraj Bubnáš. Upozorňuje aj na na Dvořákovo Americké kvarteto, nosné dielo pre éru orchestra pod vedením Ewalda Danela. „Hrať toto kvarteto v orchestrálnom podaní nie je vo svete bežné,“ dodáva Bubnáš.
Koncert otvorí Štvoro ročných období Antonia Vivaldiho, ktoré patria k najpopulárnejším dielam vôbec. Nesmrteľný cyklus koncertov je pravdepodobne inšpirovaný prírodným okolím Mantovy, kde Vivaldi pôsobil od roku 1718 ako kapelník tamojšieho vojvodu Philipa von Hesse-Darmstadt. „Venoval sa najmä komponovaniu opier pre účely dvora. Štvoro ročných období je hudobnou ilustráciou špecifických zvukov miestneho vidieka. Skladateľ ako jeden z prvých použil k skladbám literárny komentár. Všetky koncerty uviedol sonetmi neznámeho autora,“ dodáva SF s tým, že tento rok zároveň uplynulo tristo rokov od prvého vydania tohto diela.
V programe nebude chýbať obľúbená Musica slovaca Ilju Zeljenku, ktorá poslucháčov fascinuje desaťročia a SKO ju uvádza na domácich aj zahraničných koncertných pódiách od jej vzniku. Musica slovaca pre sólové husle a sláčikový orchester skomponoval Zeljenka v roku 1975 na motívy ľudových piesní z Čičmian, stala sa jednou z najhranejších slovenských skladieb. „Autor ju vytvoril pre súťaž Prix de musique folklorique de Radio Bratislava,“ dodáva filharmónia.
Avizuje, že SKO si 65. výročie bude pripomínať počas celej sezóny. Ponúkne aj Koncert bez potlesku venovaný ťažkým a náročným životným udalostiam, Adventný koncert v predvianočnom čase, Koncert bez bariér venovaný ľuďom so zdravotným postihnutím a koncert Hommage á Bohdan Warchal.
Slovenský komorný orchester vznikol na pôde SF v roku 1960. Pri jeho zrode stál huslista Bohdan Warchal (1930-2000). Od svojho založenia bol jedným z najpopulárnejších súborov v oblasti klasickej hudby na Slovensku a úspešne reprezentoval aj v zahraničí. Od roku 2001 vedie orchester huslista Ewald Danel.
Na nedeľnom koncerte so začiatkom o 16.00 h zaznejú v Koncertnej sieni SF Vivaldiho Štyri ročné obdobia. „Ikonické dielo, ktoré sa spája so 65-ročnou existenciou komorného orchestra, ďalej skladba Musica slovaca, ktorá je akousi zvučkou orchestra a Ilja Zeljenka ju napísal pre Bohdana Warchala práve pred päťdesiatimi rokmi,“ hovorí dramaturg SF Juraj Bubnáš. Upozorňuje aj na na Dvořákovo Americké kvarteto, nosné dielo pre éru orchestra pod vedením Ewalda Danela. „Hrať toto kvarteto v orchestrálnom podaní nie je vo svete bežné,“ dodáva Bubnáš.
Koncert otvorí Štvoro ročných období Antonia Vivaldiho, ktoré patria k najpopulárnejším dielam vôbec. Nesmrteľný cyklus koncertov je pravdepodobne inšpirovaný prírodným okolím Mantovy, kde Vivaldi pôsobil od roku 1718 ako kapelník tamojšieho vojvodu Philipa von Hesse-Darmstadt. „Venoval sa najmä komponovaniu opier pre účely dvora. Štvoro ročných období je hudobnou ilustráciou špecifických zvukov miestneho vidieka. Skladateľ ako jeden z prvých použil k skladbám literárny komentár. Všetky koncerty uviedol sonetmi neznámeho autora,“ dodáva SF s tým, že tento rok zároveň uplynulo tristo rokov od prvého vydania tohto diela.
V programe nebude chýbať obľúbená Musica slovaca Ilju Zeljenku, ktorá poslucháčov fascinuje desaťročia a SKO ju uvádza na domácich aj zahraničných koncertných pódiách od jej vzniku. Musica slovaca pre sólové husle a sláčikový orchester skomponoval Zeljenka v roku 1975 na motívy ľudových piesní z Čičmian, stala sa jednou z najhranejších slovenských skladieb. „Autor ju vytvoril pre súťaž Prix de musique folklorique de Radio Bratislava,“ dodáva filharmónia.
Avizuje, že SKO si 65. výročie bude pripomínať počas celej sezóny. Ponúkne aj Koncert bez potlesku venovaný ťažkým a náročným životným udalostiam, Adventný koncert v predvianočnom čase, Koncert bez bariér venovaný ľuďom so zdravotným postihnutím a koncert Hommage á Bohdan Warchal.
Slovenský komorný orchester vznikol na pôde SF v roku 1960. Pri jeho zrode stál huslista Bohdan Warchal (1930-2000). Od svojho založenia bol jedným z najpopulárnejších súborov v oblasti klasickej hudby na Slovensku a úspešne reprezentoval aj v zahraničí. Od roku 2001 vedie orchester huslista Ewald Danel.