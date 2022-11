Slovenský komorný orchester sa predstaví vo filharmónii aj v Paríži

Bratislava 25. novembra (TASR) – Slovenský komorný orchester (SKO) sa v nedeľu 27. novembra o 16.00 h predstaví svojim priaznivcom v Malej sále Slovenskej filharmónie (SF) v poradí druhým koncertom cyklu SKO. Vo štvrtok 1. decembra odcestujú členovia komorného orchestra s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom a harfistkou Katarínou Turnerovou na umelecký zájazd do Francúzska. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.



Dodala, že na úvod nedeľného popoludnia zaznie Koncert pre sláčikový orchester Nina Rotu, autora hudby k viacerým Felliniho a Viscontiho filmom. Nasledovať bude Suita pre sláčikový orchester anglického skladateľa Johna Ruttera a koncert uzavrie Palladio pre sláčikový orchester Karla Jenkinsa z Walesu.



Slovenský komorný orchester odcestuje na umelecký zájazd do Paríža vo štvrtok 1. decembra. "Vianočný koncert v ich interpretácii zaznie v piatok 2. decembra v najstaršom parížskom kostole Saint-Germain-des-Prés o 20.30 h. Na programe sú diela Charpentiera, Kussera, Gounoda, Masseneta či Janáčka," priblížila Tolstova s tým, že na vianočnom koncerte v Paríži nebude chýbať Musica slovaca Ilju Zeljenku a Cantica slovaca Ladislava Kupkoviča. V závere koncertu si parížske publikum vypočuje výber kolied v úprave Evžena Zámečníka. "Koncert sa uskutoční v spolupráci so Slovenským inštitútom v Paríži," uzatvára SF.