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Slovenský komorný orchester vystúpi na festivaloch vo Francúzsku
Vo Francúzsku zaznejú v interpretácii Slovenského komorného orchestra diela od baroka až po súčasnosť.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Slovenský komorný orchester sa 3. až 5. júla predstaví pod umeleckým vedením Ewalda Danela na dvoch festivaloch klasickej hudby - Flâneries Musicales de Reims v Remeši a Festival des Forts v Compigne. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka Slovenskej filharmónie Martina Tostova.
„Popri komornom orchestri sa v sólových partoch predstavia vedúci nástrojových skupín Pavel Bogacz, Martin Petrík a Andrej Gál, ako aj umelecký vedúci Ewald Danel a tiež vychádzajúca hviezda francúzskej hudobnej scény - hobojistka Clarisse Moreau, prvá hobojistka Orchestre National de Lyon,“ priblížila Tostova.
Podotkla, že na festivale v Compigne uvedú umelci okrem iných diel aj skladbu súčasného francúzskeho skladateľa Nicolasa Bacriho Concerto luminoso „L‘été / Leto“ z cyklu Štyri ročné obdobia, ktorá bola skomponovaná špeciálne pre Festival des Forts.
Vo Francúzsku zaznejú v interpretácii Slovenského komorného orchestra diela od baroka až po súčasnosť. „Program je zostavený z diel Johanna Pachelbela, Alessandra Marcella, Johanna Sebastiana Bacha, Josepha Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvořáka, Josefa Suka, Romana Bergera, Valentina Silvestrova a ďalších skladateľov,“ dodala Tostova.
„Popri komornom orchestri sa v sólových partoch predstavia vedúci nástrojových skupín Pavel Bogacz, Martin Petrík a Andrej Gál, ako aj umelecký vedúci Ewald Danel a tiež vychádzajúca hviezda francúzskej hudobnej scény - hobojistka Clarisse Moreau, prvá hobojistka Orchestre National de Lyon,“ priblížila Tostova.
Podotkla, že na festivale v Compigne uvedú umelci okrem iných diel aj skladbu súčasného francúzskeho skladateľa Nicolasa Bacriho Concerto luminoso „L‘été / Leto“ z cyklu Štyri ročné obdobia, ktorá bola skomponovaná špeciálne pre Festival des Forts.
Vo Francúzsku zaznejú v interpretácii Slovenského komorného orchestra diela od baroka až po súčasnosť. „Program je zostavený z diel Johanna Pachelbela, Alessandra Marcella, Johanna Sebastiana Bacha, Josepha Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvořáka, Josefa Suka, Romana Bergera, Valentina Silvestrova a ďalších skladateľov,“ dodala Tostova.