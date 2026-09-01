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Slovenský národný jazzový orchester otvorí prvú koncertnú sezónu
Na pódiu sa predstaví 18-členný Slovenský národný jazzový orchester so špeciálnym hosťom Tonym Lakatosom (HU/DE), jedným z najrešpektovanejších európskych tenor saxofonistov.
Autor OTS
Bratislava 1. septembra (OTS) - Na pódiu sa predstaví 18-členný Slovenský národný jazzový orchester so špeciálnym hosťom Tonym Lakatosom (HU/DE), jedným z najrešpektovanejších európskych tenor saxofonistov. Program večera spojí hudbu z albumu Wild Land s veľkobandovými aranžmánmi skladieb Tonyho Lakatosa, ktoré zaznejú iba na tomto koncerte. Súčasťou večera bude aj slávnostný krst albumu Wild Land.
Tony Lakatos patrí medzi výrazné osobnosti európskej jazzovej scény. Od roku 1993 pôsobí ako sólista renomovaného hr-Bigband Hessischer Rundfunk vo Frankfurte nad Mohanom. Počas svojej kariéry sa podieľal na viac než 280 nahrávkach a spolupracoval s osobnosťami ako Randy Brecker, Al Foster, Terri Lyne Carrington, Billy Hart, Branford Marsalis, Joe Lovano, Woody Shaw, George Mraz či Kirk Lightsey. V roku 2020 získal Hessischer Jazzpreis.
Otvárací program vznikol špeciálne pre túto príležitosť. Okrem hudby z albumu Wild Land zaznejú aj tri až štyri skladby Tonyho Lakatosa v orchestrálnych aranžmánoch, ktoré budú súčasťou programu iba tohto koncertu.
Slovenský národný jazzový orchester je profesionálny 18-členný big band s pravidelnou koncertnou sezónou v Bratislave. Spája popredných slovenských jazzových interpretov s hudobníkmi zo zahraničia a počas sezóny 2026/2027 uvedie desať koncertných programov s významnými domácimi aj zahraničnými hosťami. Dramaturgia orchestra stojí na pôvodnej tvorbe slovenských autorov, nových aranžmánoch a svetovom bigbandovom repertoári.
„Chceme, aby ľudia zažili energiu veľkého jazzového orchestra naživo a aby sa koncerty Slovenského národného jazzového orchestra stali pravidelnou súčasťou kultúrneho života na Slovensku. Veľmi si vážime, že prvú sezónu otvoríme práve s Tonym Lakatosom. Veríme, že publikum čaká výnimočný hudobný večer,“ hovorí umelecký vedúci orchestra Lukáš Oravec.
15. september 2026 | 19:00
V-klub
Námestie SNP 12
811 06 Bratislava
Vstupné v predpredaji: 30 € / 25 € (študenti, ZŤP a dôchodcovia)
Vstupné na mieste: 32 € / 27 € (študenti, ZŤP a dôchodcovia)
Vstupenky sú dostupné v sieti Ticketportal.
Viac informácií: www.snjo.sk
Tony Lakatos patrí medzi výrazné osobnosti európskej jazzovej scény. Od roku 1993 pôsobí ako sólista renomovaného hr-Bigband Hessischer Rundfunk vo Frankfurte nad Mohanom. Počas svojej kariéry sa podieľal na viac než 280 nahrávkach a spolupracoval s osobnosťami ako Randy Brecker, Al Foster, Terri Lyne Carrington, Billy Hart, Branford Marsalis, Joe Lovano, Woody Shaw, George Mraz či Kirk Lightsey. V roku 2020 získal Hessischer Jazzpreis.
Otvárací program vznikol špeciálne pre túto príležitosť. Okrem hudby z albumu Wild Land zaznejú aj tri až štyri skladby Tonyho Lakatosa v orchestrálnych aranžmánoch, ktoré budú súčasťou programu iba tohto koncertu.
Slovenský národný jazzový orchester je profesionálny 18-členný big band s pravidelnou koncertnou sezónou v Bratislave. Spája popredných slovenských jazzových interpretov s hudobníkmi zo zahraničia a počas sezóny 2026/2027 uvedie desať koncertných programov s významnými domácimi aj zahraničnými hosťami. Dramaturgia orchestra stojí na pôvodnej tvorbe slovenských autorov, nových aranžmánoch a svetovom bigbandovom repertoári.
„Chceme, aby ľudia zažili energiu veľkého jazzového orchestra naživo a aby sa koncerty Slovenského národného jazzového orchestra stali pravidelnou súčasťou kultúrneho života na Slovensku. Veľmi si vážime, že prvú sezónu otvoríme práve s Tonym Lakatosom. Veríme, že publikum čaká výnimočný hudobný večer,“ hovorí umelecký vedúci orchestra Lukáš Oravec.
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ JAZZOVÝ ORCHESTER & TONY LAKATOS (HU/DE)
15. september 2026 | 19:00
V-klub
Námestie SNP 12
811 06 Bratislava
Vstupné v predpredaji: 30 € / 25 € (študenti, ZŤP a dôchodcovia)
Vstupné na mieste: 32 € / 27 € (študenti, ZŤP a dôchodcovia)
Vstupenky sú dostupné v sieti Ticketportal.
Viac informácií: www.snjo.sk