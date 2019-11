Slovenský študentský film Niečo sa deje uvedú na káhirskom festivale

Bratislava 26. novembra (TASR) - Slovenský krátkometrážny hraný film Niečo sa deje čaká v utorok svetová premiéra na medzinárodnom filmovom festivale v Káhire. V poradí 41. ročník festivalu sa koná od 20. do 29. novembra, slovenský film režiséra Romana Ďuriša uvedie v súťažnej sekcii Cinema of Tomorrow. TASR o tom informoval PR manažér Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení (FTF VŠMU) v Bratislave Peter Gašparík.



Snímka Niečo sa deje, v hlavných úlohách s reálnym otcom a synom Jaroslavom Mottlom a Michaelom Mottlom, je drámou o tom, že morálna povinnosť môže mať väčšiu váhu ako vlastné ambície. Rozpráva príbeh Viktora, novinára lokálnej televízie, ktorý začne na vlastnú päsť vyšetrovať pozadie násilných činov vo svojom meste. Keď sa mu podarí odhaliť vinníka, čaká ho najťažšie rozhodovanie jeho života.



"Premýšľal som, čo vedie mladých ľudí k tomu, aby sa pridávali k rôznym nacistickým skupinám," hovorí o pôvode svojho príbehu Roman Ďuriš. Čerstvým absolventom štúdia réžie hraného filmu na FTF VŠMU ďalej dodáva: "Dospel som tak k vytvoreniu postavy otca, ktorý pre vlastný nezáujem o rodinu zlyháva ako autorita pre svojho syna, čo sa mu kruto vypomstí."



Okrem režiséra sa na svetovej premiére v egyptskej Káhire zúčastnia aj kameramanka Michaela Hošková, vedúci produkcie Richard Šimeček a strihač Peter Sedláčik. "O výsledkoch súťaže Cinema of Tomorrow, do ktorej bolo zaradených 21 krátkych filmov z celého sveta, rozhodne trojčlenná medzinárodná porota a zverejnené budú na záverečnom ceremoniáli festivalu," uzavrel Gašparík.