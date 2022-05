Vo veku 108 rokov zomrel slovinský spisovateľ Boris Pahor

Terst 30. mája (TASR) - Vo veku 108 rokov zomrel medzinárodne uznávaný slovinský spisovateľ Boris Pahor, ktorý vo svojich dielach rozprával o vlastných skúsenostiach s fašizmom a nacistickými tábormi smrti počas druhej svetovej vojny. Správu priniesla v pondelok tlačová agentúra STA.



Pahor celý život upozorňoval na nebezpečenstvo totalitných režimov, ktorých obeťou sa sám stal. Svoju skúsenosť z internovania v nacistických koncentračných táboroch opísal napríklad v románe Nekropola, ktorý získal ocenenia a ktorý mu priniesol slávu.



Pahor sa narodil v slovinskej rodine v multikultúrnom meste Terst v bývalom Rakúsko-Uhorsku 26. augusta 1913, rok pred vypuknutím prvej svetovej vojny, a ako dieťa bol svedkom nástupu fašizmu v Taliansku.



Ako mladý sa v Terste stýkal so slovinskými antifašistickými intelektuálmi a aktivistami. V roku 1940 ho povolali do talianskej armády a poslali bojovať do Líbye, odkiaľ ho prevelili do Lombardska, kde pracoval ako vojenský prekladateľ v tábore pre juhoslovanských vojnových zajatcov.



Po kapitulácii Talianska v roku 1943 sa zapojil do slovinského hnutia odporu. V januári 1944 ho však zajali Domobranci, slovinská pronacistická milícia, a odovzdali ho Nemcom, ktorí ho poslali do piatich rôznych koncentračných táborov.



Ako presvedčený demokrat založil Pahor v roku 1966 časopis Zaliv, v ktorom obhajoval demokratické hodnoty proti juhoslovanskému komunistickému režimu.



Jeho knihy, ktoré sa zaoberajú najmä problematikou slovinskej menšiny v Taliansku a vlastnými skúsenosťami s fašizmom a vojnou, mu vyniesli mnohé ocenenia vrátane francúzskeho Radu čestnej légie, rakúskeho Čestného kríža za vedu a umenie a niekoľkých nominácií na Nobelovu cenu za literatúru.