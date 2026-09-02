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SĽUK opäť prinesie medzinárodný festival Bábky v parku
Predstavia sa na ňom tradičné bábkové divadlá z Česka, Talianska, Veľkej Británie a zo Slovenska.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Priestory Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) v bratislavských Rusovciach budú v sobotu 19. septembra hostiť siedmy ročník Medzinárodného festivalu tradičného bábkového divadla Bábky v parku. Festival sa uskutoční za každého počasia. TASR o tom za organizátorov informovala Zora Szomolányiová.
Ako ďalej priblížila, podujatie je venované 10. výročiu zápisu prvku Bábkarstvo na Slovensku a v Česku do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.
Predstavia sa na ňom tradičné bábkové divadlá z Česka, Talianska, Veľkej Británie a zo Slovenska. Návštevníci festivalu sa môžu zoznámiť s tradičným bábkarským umením v rôznych podobách - od maňušiek až po marionety.
Vo festivalovom programe figuruje predstavenie britského súboru Hand to Mouth Theatre, ktoré odprezentuje titul Piggery Jokery, Gianluca di Matteo z Talianska uvedie hru Pulcinella, české Teatro Pimprle predstavenie Isabela Ultramarin a Moravské zemské muzeum a slovenské Teatro Carnevalo spojí predstavenie Varieté.
Domáci SĽUK poteší návštevníkov festivalu tanečnou veselohrou Gašparko. Festival má v programe aj predstavenia slovenských súborov Tyjátr, Teatro Carnevalo a vystúpi na ňom i detský folklórny súbor Hájenka.
Ako ďalej avizuje organizátor, všetky predstavenia sú určené deťom aj dospelým. Súčasťou festivalu Bábky v parku sú aj výstavy, tvorivé dielne či tradičná gastronómia.
Ako ďalej priblížila, podujatie je venované 10. výročiu zápisu prvku Bábkarstvo na Slovensku a v Česku do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.
Predstavia sa na ňom tradičné bábkové divadlá z Česka, Talianska, Veľkej Británie a zo Slovenska. Návštevníci festivalu sa môžu zoznámiť s tradičným bábkarským umením v rôznych podobách - od maňušiek až po marionety.
Vo festivalovom programe figuruje predstavenie britského súboru Hand to Mouth Theatre, ktoré odprezentuje titul Piggery Jokery, Gianluca di Matteo z Talianska uvedie hru Pulcinella, české Teatro Pimprle predstavenie Isabela Ultramarin a Moravské zemské muzeum a slovenské Teatro Carnevalo spojí predstavenie Varieté.
Domáci SĽUK poteší návštevníkov festivalu tanečnou veselohrou Gašparko. Festival má v programe aj predstavenia slovenských súborov Tyjátr, Teatro Carnevalo a vystúpi na ňom i detský folklórny súbor Hájenka.
Ako ďalej avizuje organizátor, všetky predstavenia sú určené deťom aj dospelým. Súčasťou festivalu Bábky v parku sú aj výstavy, tvorivé dielne či tradičná gastronómia.