SĽUK predstavuje v Paríži nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska

Bratislava 1. júna (TASR) - Medzinárodný deň detí oslavujú Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) a Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u v hlavnom meste Francúzska. Pre deti v Paríži a okolí pripravili v spolupráci s veľvyslanectvom SR predstavenie vybraných slovenských prvkov, zapísaných v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Informoval o tom SĽUK na sociálnej sieti.



Do tajomstiev nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska deti v umeleckej skratke uviedol generálny riaditeľ SĽUK-u Juraj Hamar, ktorý do Paríža priviezol hráča na ľudové hudobné nástroje a výrobcu tradičného bačovského riadu a hudobných nástrojov Ľubomíra Tatarku. Ten deťom predstavil fujaru a gajdošskú kultúru. O bábkarstve na Slovensku a v Česku rozprával bábkar Ivan Gontko. Naživo sa predstavila aj terchovská muzika.



Ako ďalej informoval TASR Hamar, SĽUK a Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u sa v stredu predstavia v hlavnej budove UNESCO umeleckým galaprogramom "Živé dedičstvo pre trvalo udržateľný rozvoj". Súčasťou predstavenia je aj vystúpenie autentických nositeľov prvkov zapísaných v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO (Terchovská muzika, Gajdošská kultúra, Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba). Záštitu nad predstavením prevzali generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulay, veľvyslankyňa stálej delegácie SR pri UNESCO Anna Plassat Muríňová a veľvyslanec pri stálej delegácii SR pri OECD František Ružička. Slovenskú oficiálnu delegáciu zastupuje štátny tajomník MK SR Radoslav Kutaš.



Súčasťou podujatia je aj výstava o slovenských prvkoch zapísaných v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, ktorú pripravilo Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u. V rámci výstavy budú prezentovať aj zlatú pamätnú mincu, ktorú vydala Národná banka Slovenska pri príležitosti 10. výročia zápisu prvku Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba do zoznamu UNESCO.