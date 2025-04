SĽUK premiéruje program Stravinskij

Bratislava 5. apríla (TASR) - Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) uvedie v sobotu na svojej scéne v bratislavských Rusovciach premiéru dvoch tanečných diel na hudbu Igora Stravinského. Petruška v choreografii Igora Holováča a Svätenie jari v choreografii Hany Vidovej vznikli v spolupráci s Katedrou tanečnej tvorby Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave.



Balet Petruška rozpráva o troch bábkach s ľudským srdcom, ktoré bábkar priviedol k životu počas fašiangového jarmoku v Petrohrade. Petruška, postava napoly komická a napoly tragická, sa zaľúbi do Baleríny, ale súboj o ňu prehráva so silnejším Maurom. Napriek všetkému však Petruška zostáva symbolom nezlomnej lásky a nepoddajného ducha. „Pôvodný príbeh troch bábok nesie hlboké, stále aktuálne posolstvo. V súčasnosti sa k nemu pridáva téma manipulácie: každý sa môže stať bábkou v rukách manipulátora, no rovnako každý sa môže stať manipulátorom,“ približuje nový titul v choreografii Igora Holováča SĽUK.



Členovia jeho tanečnej zložky sa divákom predstavia aj v diele Svätenie jari, ktorého autorkou choreografie je Hana Vidová. „Svätenie jari je príbeh o sile prírody, o rituáli, v ktorom sa človek poddáva jej neúprosnej moci. Vychádza z pohanských osláv príchodu jari, kde sa má mladé dievča stať obeťou, aby privolalo priazeň prírody,“ uvádza SĽUK s tým, že v tomto spracovaní však osud vezme do rúk staršia sestra mladého dievčaťa - rozhodne sa obetovať namiesto nej. „Tento akt premieňa príbeh na drámu o sile sesterskej lásky, o voľbe a o tom, kto napokon nesie bremeno obety,“ dodávajú tvorcovia predstavenia, v ktorom scénu a kostýmy navrhol Peter Čanecký.



Druhú premiéru programu Stravinskij uvedie SĽUK v nedeľu 6. apríla.