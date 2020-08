Služobníci sa ocitli vo výbere na Európsku filmovú cenu

Bratislava 18. augusta (TASR) - Nový film Ivana Ostrochovského Služobníci sa dostal do prestížneho výberu najlepších titulov európskej kinematografie uplynulého roka. Európska filmová akadémia (EFA) v utorok zverejnila prvé kolo širšieho výberu 32 celovečerných filmov, ktoré majú šancu získať Európsku filmovú cenu. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Kizáková.



Režisér, scenárista a producent Ivan Ostrochovský si takýto medzinárodný úspech pripisuje na svoje konto druhýkrát. V roku 2015 sa jeho hraný debut Koza dostal do výberu 52 snímok, ktoré bojovali o Európske filmové ceny. V histórii kinematografie samostatného Slovenska sa do širšieho výberu dostalo doteraz len 13 filmov. "V tomto roku pribudli rekordne až štyri filmy, dva majoritne slovenské – Služobníci Ivana Ostrochovského a Nech je svetlo Marka Škopa a dva minoritné koprodukčné tituly – Šarlatán Agnieszky Holland a Pomaľované vtáča Václava Marhoula," poznamenala Kizáková.



"Som rád, že naša niekoľkoročná práca nevyšla naprázdno a že si ju v záplave filmov z celej Európy akadémia všimla. Rovnako ma potešilo, že špecifická slovenská téma dokázala upútať pozornosť filmárov z iných krajín a dúfam, že zaujme na jeseň aj našich domácich divákov," uviedol Ostrochovský, režisér filmového príbehu mladých kňazov z totalitného Československa, ktorí sa musia rozhodnúť medzi cestou svedomia alebo cestou kolaborácie.



Takmer 4000 členov EFA môže teraz Služobníkov navrhnúť do užších nominácií na "európske Oscary" za najlepší film, réžiu, scenár, herca či herečku a iné kategórie. Nominácie na Európske filmové ceny vyhlásia 7. novembra v rámci Európskeho filmového festivalu v Seville. Víťazi budú známi počas 33. ročníka slávnostného udeľovania cien 12. decembra v Reykjavíku.



Služobníci mali pôvodne do slovenských kín doraziť v marci. Distribučné uvedenie filmu však odsunula pandémia. V slovenskej predpremiére film ako prvý na Slovensku uvedie Medzinárodný filmový festival Cinematik. Nová snímka Ivana Ostrochovského ho 10. septembra slávnostne otvorí. Do kinodistribúcie vstúpi 12. novembra.