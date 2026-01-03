< sekcia Kultúra
Šmídmajer poteší fanúšikov rozprávok novinkou Princezná stokrát inak
Snímku so zaujímavým hereckým obsadením nakrúcali minulé leto na českých hradoch a zámkoch.
Autor TASR
Bratislava 3. januára (TASR) - Český filmár Miloslav Šmídmajer predstavil v uplynulom roku aj v našich kinách rodinnú snímku Cukrkandl o počiatkoch stomatológie i komédiu Džob, ktorú rovnako zastrešil producentsky. Začiatkom nového roka poteší filmových fanúšikov česko-slovenskou rozprávkou Princezná stokrát inak, ktorú známy producent sám aj režíroval. „Cieľom tejto rozprávky nie je len pobaviť divákov, ale aj priblížiť im cestu k vlastnému vnútru,“ hovorí Šmídmajer, režisér nového filmu „o láske, sebaprijatí a odvahe byť sám sebou“.
Snímku so zaujímavým hereckým obsadením nakrúcali minulé leto na českých hradoch a zámkoch. Rozpráva príbeh princeznej Stelly, osemnásťročného dievča z Jablčného kráľovstva, ktoré túži po dobrodružstve, no zároveň čelí tlaku očakávaní zo strany svojich rodičov. V deň svojich 12. narodenín si želá byť „kýmkoľvek iným“ - a jej prianie sa splní. Každé ráno sa prebúdza v úplne odlišnej podobe, od malého dieťaťa až po starú ženu.
Scenár rozprávky napísal Tomáš Belko, ktorý na ňom začal pracovať už pred deviatimi rokmi. Neskôr sa k projektu pripojil aj Tomáš Krejčí. „Podmienená láska je obrovský zabijak. Deti by mali cítiť, že ich rodičia milujú bez podmienok,“ vysvetľuje spisovateľ, textár a scenárista Belko.
V postave nie klasickej princeznej Stelly sa predstaví Ema Businská. „Stella nie je úplne spokojná s tým, ako sa k nej správajú jej rodičia. Nerozumejú jej povahe ani túžbe po vzdelaní. Nie je to princezná, akú by si asi priali. Je svojská a trochu vzdorovitá,“ opísala herečka.
Johana, pašeráka hrušiek do Jablčného kráľovstva, hrá Filip Březina. Podľa neho nová rozprávka osloví mnohých divákov, pretože téma sebalásky a sebaúcty je nesmierne dôležitá. „Ak nemáme radi sami seba, nedokážeme úprimne milovať ani iných,“ dodáva herec. Březinu môžu poznať aj slovenskí diváci vďaka českému rodinnému seriálu Zmysel pre tumor. „Filip Břežina bude hviezda, on je výborný. Ema Businská, hlavná princezná, ktorá sa stále premieňa, je tiež veľmi šikovná herečka. Herecky som nadšený. Zo slovenských hercov tam máme napríklad Jána Koleníka, ktorý je tým veľkým rytierom, myslím, že sa bude divákom páčiť,“ komentoval pre TASR obsadenie filmu režisér Šmídmajer, ktorý si fanúšikov rozprávok získal už snímkou Peklo s princeznou (2009).
Rozprávkovú novinku uvedie do českých i slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film od 29. januára.
