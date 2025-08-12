< sekcia Kultúra
Mládežnícky orchester koncertuje pod taktovkou S. Dervaux
Autor TASR
Bratislava 12. augusta (TASR) - Slovenský mládežnícky orchester (SMO) sa v utorok predstaví pod taktovkou francúzskej dirigentky Sophie Dervaux vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Koncert v Bratislave uzavrie pravidelné letné sústredenie, počas ktorého SMO na pôde Slovenského rozhlasu naštudoval symfonický repertoár. Sústredenie zavŕši vystúpenie na festivale Young Euro Classic v Berlíne (14. 8.).
„Zahráme diela Jána Levoslava Bellu, Vladislava Šarišského, Johanna Nepomuka Hummela a Antonína Dvořáka,“ pozýva slovenské publikum na koncert Sophie Dervaux, hudobníčka, ktorá si získala celosvetovú reputáciu ako fagotistka - sólistka, komorná hudobníčka i členka svetoznámych orchestrov ako Berliner Philharmoniker a Wiener Philharmoniker. V ostatných rokoch úspešne rozvíja aj medzinárodnú dirigentskú kariéru, predstavila sa na čele orchestrov v Tokiu, Salzburgu či Prahe. V rámci tohtoročného letného sústredenie SMO, ktoré organizuje Hudobné centrum, po prvý raz vedie súbor mladých hudobníkov zo Slovenska.
Dervaux vo videu na sociálnej sieti hovorí o svojom vzťahu k Hummelovi. Ako fagotistka často hráva skladateľov Fagotový koncert, vlani ho uviedla aj so Slovenskou filharmóniou na festivale Allegretto Žilina. Počas skúšok v Bratislave navštívila miesta spojené s Johannom Nepomukom Hummelom - jeho dom i pamätník. Skladateľov Trúbkový koncert je podľa jej slov interpretačne náročný, ale pre publikum príťažlivý. „Lebo je nielen virtuózny, ale aj veľmi lyrický,“ podčiarkuje dirigentka.
Sólistom koncertu je Stanislav Masaryk, prvý trubkár Českej filharmónie, laureát viacerých interpretačných súťaží, umelec, ktorý ako sólista koncertoval s Českou i Slovenskou filharmóniou a viedol majstrovské kurzy na Royal Academy of Music v Londýne.
Slovenský mládežnícky orchester vznikol v roku 2016 z iniciatívy Hudobného centra s cieľom podporiť prípravu mladej generácie hudobníkov na pôsobenie v profesionálnej praxi. Jeho členmi sú študenti konzervatórií a vysokých hudobných škôl vo veku 16 až 29 rokov. Kľúčovou súčasťou projektov SMO sú sústredenia venované intenzívnej príprave a detailnému hudobnému naštudovaniu symfonických diel, na ktorých mladí hudobníci pracujú pod vedením popredných členov renomovaných hudobných telies a skúsených, medzinárodne aktívnych dirigentov a umeleckých vedúcich.
