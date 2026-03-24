SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel známy spevák
Mal 91 rokov.
Autor TASR
Rím 24. marca (TASR) - Taliansky spevák a skladateľ Gino Paoli zomrel vo veku 91 rokov, oznámila v utorok jeho rodina. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Paoli sa stal známy najmä svojimi popovými hitmi z 60. rokov 20. storočia ako Il cielo in una stanza alebo Sapore di sale. Vplyvnou osobnosťou talianskej hudobnej scény zostal ďalších viac ako 60 rokov. Jeho piesne prespievali viacerí umelci vrátane speváčky Ornelly Vanoniovej, s ktorou mal aj milostný vzťah.
Pieseň Il cielo in una stanza (Nebo v izbe) sa v roku 1990 stala soundtrackom k filmu Mafiáni režiséra Martina Scorseseho. Paoli neskôr priznal, že inšpiráciu pre ňu získal v nevestinci s fialovým stropom v historickom prístavnom meste Janov, kde vyrastal i zomrel.
Paoli mal búrlivý osobný život. Počas prvého manželstva mal pomer s herečkou Stefaniou Sandrelliovou. Splodili spolu dcéru Amandu, ktorá sa narodila, keď mala Sandrelliová 18 rokov. Herečka tvrdí, že pieseň Sapore di sale (Chuť soli) bola inšpirovaná ňou.
Pesničkár koncom 60. rokoch bojoval so závislosťami na alkohole i na drogách. Pri pokuse o samovraždu si netrafil srdce a prežil. V 80. rokoch sa vrátil na taliansku hudobnú scénu.
V roku 1987 ho zvolili do parlamentu za Taliansku komunistickú stranu. Odišiel odtiaľ v roku 1992, aby pokračoval vo svojej hudobnej kariére.
