< sekcia Kultúra
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa speváčka
Úspešne pôsobila aj ako sólová interpretka.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Dublin 15. apríla (TASR) - Vo veku 73 rokov zomrela írska folková speváčka, skladateľka a harfistka Moya Brennanová, informovala britská stanica BBC, píše TASR. Brennanová sa do povedomia dostala ako členka rodinnej kapely Clannad, ktorá vznikla v roku 1970 a v ktorej neskôr pôsobila aj jej mladšia sestra Enya.
Skupina Clannad sa stala jedným z najvýznamnejších predstaviteľov tradičnej írskej hudby po tom, čo uspela aj v mainstreamovom priestore vďaka titulným skladbám k seriálu Harry’s Game, zasadenému do obdobia konfliktu v Severnom Írsku, a Robin Hood. Počas svojej medzinárodnej kariéry skupina získala ocenenia od Britskej akadémie filmového a televízneho umenia (BAFTA - 1984) a hudobnú cenu Grammy (1999).
Moya Brennanová neskôr úspešne pôsobila aj ako sólová interpretka. Svoj prvý album Máire vydala v roku 1992. Spolupracovala s hudobníkmi ako Mick Jagger, Paul Young či frontman skupiny U2 Bono, ktorý jej hlas označil za „jeden z najpríjemnejších, aké kedy ľudské ucho počulo“.
V roku 2011 získala cenu Emmy za dokument Music of Ireland, ktorý vznikol v spolupráci s americkou televíziou PBS. Svoj posledný štúdiový album vydala v roku 2024.
Brennanová v posledných rokoch zápasila s pľúcnou fibrózou. Lekári u nej zvažovali možnosť transplantácie pľúc. Vo vyhlásení jej rodiny sa uvádza, že zomrela pokojne v spoločnosti blízkych vo svojom rodnom grófstve Donegal.
Írsky premiér Micheál Martin vyjadril hlboký smútok v súvislosti s Brennanovej úmrtím a ocenil, že Clannad priniesli írsku folkovú hudbu na svetovú scénu.
Vicepremiér Simon Harris označil Brennanovú za „hudobnú ikonu s jedinečným hlasom mimoriadnej krásy“.
Bývalý írsky prezident Michael D. Higgins, ktorý Brennanovej v roku 2019 odovzdal ocenenie za celoživotné dielo, uviedol, že jej meno „navždy zostane zapísané v dejinách írskej hudby“.
Skupina Clannad odohrala svoj rozlúčkový koncert v Dubline v roku 2023. Stalo sa tak pri príležitosti 50. výročia vydania svojho debutového albumu.
