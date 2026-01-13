< sekcia Kultúra
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa spisovateľka Jana Benková
Slovenská spisovateľka zomrela vo veku 55 rokov. Vydala 42 knižných titulov.
Autor Teraz.sk/TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 13. januára (Teraz.sk) - Vo veku 55 rokov zomrela v utorok slovenská spisovateľka Jana Benková. Bola tiež novinárka, scenáristka a mediálna poradkyňa. Knižne debutovala roku 1997. Informáciu o jej úmrtí zverejnilo na svojom webe Slovenské literárne centrum (SLC). Zosnulej spisovateľke vzdala hold na sociálnej sieti i Alena Heribanová, o ktorej Benková napísala monografiu. Na sociálnej na ňu zaspomínala moderátorka: „Vážila som si Tvoje nesmierne spisovateľské úsilie, tvorivosť, lásku k ľuďom, Tvoj talent vytvárať príbehy, písať romány…," napísala.
Zanechala výraznú stopu v oblasti médií aj literatúry. Svoju profesionálnu dráhu odštartovala v žurnalistike, neskôr sa uplatnila aj ako mediálna poradkyňa a scenáristka. Najvýraznejšie sa však presadila ako autorka kníh. Patrila medzi najčítanejšie autorky ženských románov na Slovensku.
Za svoju literárnu činnosť si odniesla viaceré ocenenia, vrátane titulu Autorka roka, ktorý získala v čitateľskej ankete. Na konte mala desiatky románov, rozhovor aj populárnych titulov. Medzi jej najznámejšie diela patria napríklad Pralinky s chilli, Slečna nebezpečná a mnohé ďalšie čitateľsky úspešné romány.
Jana Benková zápasila s ťažkou chorobou, no aj v poslednom období života tvorila a písala. Roky pracovala na poste tlačovej tajomníčky u Jána Slotu. V roku 2010 sa však vrátila k remeslu spisovateľky. Vydala 42 knižných titulov.
Zanechala výraznú stopu v oblasti médií aj literatúry. Svoju profesionálnu dráhu odštartovala v žurnalistike, neskôr sa uplatnila aj ako mediálna poradkyňa a scenáristka. Najvýraznejšie sa však presadila ako autorka kníh. Patrila medzi najčítanejšie autorky ženských románov na Slovensku.
Za svoju literárnu činnosť si odniesla viaceré ocenenia, vrátane titulu Autorka roka, ktorý získala v čitateľskej ankete. Na konte mala desiatky románov, rozhovor aj populárnych titulov. Medzi jej najznámejšie diela patria napríklad Pralinky s chilli, Slečna nebezpečná a mnohé ďalšie čitateľsky úspešné romány.
PREČÍTAJTE SI AJ: Jana Benková: Moje knihy čítajú aj muži
Jana Benková zápasila s ťažkou chorobou, no aj v poslednom období života tvorila a písala. Roky pracovala na poste tlačovej tajomníčky u Jána Slotu. V roku 2010 sa však vrátila k remeslu spisovateľky. Vydala 42 knižných titulov.