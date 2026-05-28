SND chystá premiéru inscenácie hry M. Carr Pri močiari mačiek
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Pri močiari mačiek je názov nového činoherného titulu, ktorý Slovenské národné divadlo (SND) uvedie v premiérach 30. mája. Hru írskej dramatičky Mariny Carr preložil a réžie sa ujal Matúš Bachynec. „Je o inakosti a krehkosti,“ uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii. Dramaturgom predstavenia je Daniel Majling, scénu navrhla Barbora Šajgalíková, kostýmy Marija Havran. Pod hudbu sa podpísal Michal Paľko.
Divákom predstaví príbeh štyridsiatničky Hester Swanovej. Jedného dňa stretne ducha, ktorý odprevádza mŕtvych na druhý svet. Duch je trochu popletený - zmýlil si úsvit so súmrakom a prišiel priskoro. Ako sa ukáže, osoba, ktorú má o pár hodín odprevadiť na onen svet, je práve Hester. Carr prepísala antický príbeh Medey do prostredia súčasného írskeho vidieka.
Hester v ňom bojuje o mladšieho muža, ktorý ju opustil pre výrazne mladšiu a bohatú nevestu. Bojuje o svoj starý život, o svoj dom, o svoju sedemročnú dcérku Josie. Príbeh starovekej kráľovskej rodiny vsadila autorka do prostredia írskych sedliakov a novozbohatlíkov. Antickú tragédiu tak posunula bližšie k tragikomédii. „Svet, v ktorom sa drsná realita vidieka mieša s povesťami a legendami, zaľudnila záhadnými i poetickými postavami duchov a jurodivých mačacích žien, postavami drsných až surových sedliakov i komickými postavičkami z miestnej komunity, medzi ktorými hrá prím staručký pán farár,“ uvádza Činohra SND k írskemu spracovaniu antickej drámy v réžii Matúša Bachynca.
Účinkujú v ňom v titulnej úlohe Hester Swanovej Táňa Pauhofová, v ďalších postavách sa divákom predstavia Diana Mórová, Emília Vášáryová, Jana Oľhová, Jozef Vajda, Anna Magdaléna Hroboňová, Ján Gallovič, František Kovár a iní. „Veľký rozdiel medzi Médeou a Hester Swanovou je práve v psychológii. Je to mimoriadne hlboká hra,“ povedala Pauhofová. „Je to moja asi najosobnejšia, najsilnejšia a najboľavejšia úloha, akej som sa mala doteraz možnosť dotknúť,“ priznala herečka. „Vítam Táničku, že prišla, som rada, že môžem byť pri tom, že zasa prišla do divadla. Myslím si, že je to veľká príležitosť, je to hra, ktorá vyžaduje neskutočnú silu, aby sa zvládla,“ poznamenala Emília Vášáryová.
Ako pre TASR zhrnula riaditeľka Činohry SND Miriam Kičiňová, diváci sa môžu tešiť na kvalitnú súčasnú írsku drámu renomovanej autorky v skvelom preklade, zároveň na réžiu, ktorá sa zameriava na herca. „Príbeh, ktorý vychádza z antiky a antického pôdorysu mýtu o Medei,“ podčiarkla Kičiňová. V novom titule podľa nej nájdu diváci veľmi veľa lásky, hraničiacej túžby, ale aj strašne bolestnú smrť. „Cieľom tejto inscenácie nie je diváka zdeptať, ale urobiť ho citlivejším voči iným,“ povedal k divadelnej novinke jej dramaturg Daniel Majling.
