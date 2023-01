Dlhoročný herec, obyvateľ Paneláku Juraj Slezáček by mal 80 rokov

Na Malej scéne Slovenského národného divadla v Bratislave otvorili sezónu premiérou hry Škvrny na slnku od Leopolda Laholu. Milka Vášáryová v úlohe Terezy a Juraj Slezáček v úlohe Goga, 13. septembra 1968. Foto: TASR / M. Borodáčová

Na snímke Ladislav Chudík (uprostred) s kolegyňou Milkou Vášaryovou (vľavo) a kolegom Jurajom Slezáčkom (vpravo). Foto: TASR

Bratislava 14. januára (TASR) – Úloha dôchodcu Emila Blichára v seriáli Panelák potvrdila, že herec Juraj Slezáček mal dar všestranného hereckého talentu a nebol mu cudzí ani žáner televíznej zábavy. Jeho celoživotným pôsobiskom a veľkou láskou však bolo divadelné javisko. V Činohre Slovenského národného divadla (SND) strávil viac než štyri desaťročia a dlhé roky bol jej riaditeľom. V roku 2000 ju priviedol do prestížnej európskej divadelnej siete ETC (European Theatre Convention - Európska divadelná konvencia).V sobotu 14. januára by sa filmový a divadelný herec, a tiež vysokoškolský učiteľ Juraj Slezáček dožil 80 rokov.Juraj Slezáček sa narodil 14. januára 1943 vo Zvolene. Keď mal šesť rokov, presťahoval sa s rodičmi do Piešťan. Jeho detstvo a mladosť sa tak spájajú s týmto kúpeľným mestom – jeho mama tu vyučovala hru na klavíri na hudobnej škole, otec pracoval ako podnikový právnik.Slezáček tu navštevoval základnú školu a v roku 1960 maturoval na gymnáziu. O štyri roky neskôr absolvoval štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave a hneď v tom istom roku sa stal členom Činohry SND. Do SND nastúpil ako predstaviteľ silnej hereckej generácie, do ktorej patrili aj Božidara Turzonovová, Michal Dočolomanský, Emília Vášáryová či nedávno zosnulá Soňa Valentová.V roku 1966 sa Juraj Slezáček presťahoval do Bratislavy, no ostal verný aj Piešťanom. Rovnako verný bol svojej domovskej divadelnej scéne. V SND zotrval celých 44 rokov. Od roku 1979 do polovice októbra 2005 (s výnimkou rokov 1990 - 1997) zastával funkciu riaditeľa Činohry SND.Ako dlhoročný pedagóg pôsobil na bratislavskej VŠMU. V rokoch 1996 - 2002 bol dekanom Činohernej a bábkarskej fakulty tejto školy.Na doskách SND hral napríklad v inscenáciách Kým kohút nezaspieva, Timon Athénsky, Leto v Nohante, Pozor na anjelov, Veselé panie z Windsoru, Škola žien, Čas hádzať kamene, v Chrobákovi či v Čerticiach. Obdivuhodný herecký um predviedol i v Steinbeckovom príbehu O myšiach a ľuďoch, v úspešnej Porubjakovej Tančiarni, Lehárovej operete Veselá vdova alebo v inscenácii Cyrano z Bergeracu.Juraj Slezáček stvárnil množstvo postáv vo filme, predovšetkým sa však venoval televíznej tvorbe. V roku 1975 si zahral jedného z hlavných protagonistov v komediálnom seriáli Tridsaťdeväť stupňov v tieni – k jeho diváckej obľúbenosti prispelo aj hviezdne herecké obsadenie. V dôchodkovom veku mu ďalšiu vlnu popularity priniesla rola sarkastického, no sympatického profesora Emila Blichára v televíznom seriáli Panelák.V roku 1985 získal Juraj Slezáček titul zaslúžilý umelec. V januári 2003 dostal Cenu ministra kultúry SR a 1. júna 2004 mu prezident SR udelil ocenenie Kríž prezidenta SR II. stupňa za významné zásluhy o rozvoj slovenského divadelníctva a filmového umenia. V roku 2008 sa stal čestným občanom Piešťan.V decembri 2015 v Bratislave uviedol Juraj Slezáček do života svoju knihu Ako sa stať celebritou, v ktorej s nadhľadom a iróniou opísal svoj život plný zábavných príhod a kurióznych náhod. Nevyhol sa ani téme svojho vážneho ochorenia. Podľahol mu 5. augusta 2016 v Piešťanoch vo veku 73 rokov.