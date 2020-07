Slovenské národné divadlo otvára Letné piatky

Bratislava 31. júla (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) otvára netradičný divadelný priestor. Pred novou budovou národnej divadelnej scény v Bratislave predstaví podvečer prvýkrát projekt Letné piatky.



Do konca augusta sa každý piatok divákom predstavia rôzne divadelné zoskupenia, individuálni tvorcovia i performeri z rôznych častí Slovenska. Počas prvej akcie sa od 18.00 h predstaví nová generácia slovenských autorov v performancii Od slova do slova a následne hudobné zoskupenie František Báleš ansámbel.



"Za prvým predstavením je skupina literárnych nadšencov, ktorá organizuje pravidelné čítanie instagramových autorov. Ide o tvorcov, ktorí budujú nový smer slovenskej literatúry v súlade s modernou digitálnou dobou 21. storočia. Ich literárne večery majú vždy svoju tematiku, ku ktorej sa prispôsobuje aj dramaturgia podujatia či výber miesta, kde sa uskutoční," ozrejmila pre TASR jedna z dramaturgov celého projektu Miriam Kičiňová. "František Báleš ansámbel spája profesionálnych slovenských jazzových hudobníkov, na slovenskej hudobnej scéne pôsobí táto partia už viac ako desať rokov," dodala o hudobnej časti piatkového programu.



Program ďalších Letných piatkov možno nájsť na webe SND. Divadlo upozorňuje, že okrem piatkových akcií bude priestor pred novou budovou vyhradený v prvú a poslednú augustovú nedeľu predstaveniam pre deti. V nedeľu 2. augusta sa od 15.30 h predstavia so svojimi hrami štyri divadelné súbory.



Záštitu nad projektom Letné piatky prevzala ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO), SND organizuje projekt v spolupráci s Fondom na podporu umenia.