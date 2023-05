SND: Pietna spomienka na Daniela Heribana bude v utorok 30. mája

Bratislava 26. mája (TASR) - V Slovenskom národnom divadle (SND) sa bude konať v utorok 30. mája o 11.00 h pietna spomienka na herca a hudobníka Daniela Heribana. TASR o tom informovala Izabela Pažítková, tlačová tajomníčka SND. Dodala, že vstup pre verejnosť je hlavným vchodom od 10.15 h, vstup do sály činohry o 10.30 h.



Prvá divadelná scéna tiež zriadila kondolenčnú knihu, do ktorej môžu záujemcovia vyjadriť spoluúčasť i spomienky na mimoriadne talentovaného umelca. "K dispozícii je vo foyeri činohry v novej budove SND vždy hodinu pred aktuálnym predstavením," spresňuje divadlo.



Herec a hudobník Daniel Heriban zomrel náhle v stredu 24. mája vo veku 43 rokov. Spolupracoval s viacerými divadlami. Členom Činohry SND bol od roku 2014 do roku 2021. Účinkoval vo filmoch a seriáloch. Je tvorcom filmovej, divadelnej aj detskej hudby.