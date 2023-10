Bratislava 16. októbra (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) pokračuje v cykle Komorných koncertov, ktoré pripravujú členovia orchestra prvej divadelnej scény. Prvý z nich sa v aktuálnej 104. divadelnej sezóne sa uskutoční v nedeľu 22. októbra o 15.00 h v Opernom salóne. Program ponúkne zoskupenie sláčikových a dychových nástrojov. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková. Spresnila, že pripravených je deväť komorných koncertov, z ktorých tri sa uskutočnia do konca kalendárneho roka.



Na prvom z koncertov uvedie komorný súbor Ensemble Varietas program z diel Corrada Mariu Sagliettiho, Alexandre Tansmana a Bohuslava Martinů. Spoločným znakom všetkých troch diel je originálna kombinácia dychových a sláčikových nástrojov," približuje SND.



Na novembrovom koncerte (26. 11.) sa predstavia dvaja hudobníci, hosťujúci klavirista Miki Skuta a vedúci skupiny viol v orchestri SND Tomáš Cseh, v skladbách Johanna Sebastiana Bacha.



Decembrový komorný koncert (17. 12.) bude v znamení poviedky Metelica od Alexandra Puškina. "Na jej námet nakrútil režisér Vladimir Basov rovnomenný film, do ktorého hudbu skomponoval Georgij Sviridov. Ten neskôr hudobné motívy z filmu upravil do orchestrálnej suity," ozrejmuje divadlo.



Komorné koncerty sa konajú každú tretiu nedeľu v mesiaci popoludní. Ako ďalej dodáva SND, ozvláštňuje ich aj poézia. Na úvodnom koncerte bude verše Wisławy Szymborskej interpretovať členka Činohry SND Ingrid Timková.