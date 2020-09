Bratislava 29. septembra (TASR) - Rešpektujúc informácie kompetentných orgánov o zrušení všetkých hromadných podujatí vrátane kultúrnych, Slovenské národné divadlo (SND) pozastavuje predaj vstupeniek na predstavenia všetkých troch umeleckých súborov na nasledujúce obdobie. "Vývoj situácie monitorujeme, čakáme na oficiálne stanovisko a o ďalšom vývoji budeme promptne informovať," uviedla pre TASR tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.



"Nemôžeme tvrdiť, že by boli rozhodnutia pre nás neočakávané. Osobne ma mrzí, že podľa všetkého budú od 1. októbra zakázané všetky kultúrne podujatia, vzhľadom na skutočnosť, že doteraz nemáme potvrdený jediný prípad nákazy počas predstavenia či koncertu," konštatoval Peter Kováč, generálny riaditeľ SND. Ďalej poukázal na to, že sa zatiaľ nezatvárajú fitnescentrá, plavárne a väčšina škôl, v ktorých je nebezpečenstvo nákazy porovnateľné, ak nie väčšie. "Pevne verím, že to pre nás neznamená koniec sezóny a že epidemiologickú situáciu sa podarí v najbližších týždňoch či mesiacoch opäť dostať pod kontrolu. Sme však pripravení prejsť znovu do online priestoru, ak nám to rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR a prípadné zavedenie núdzového stavu umožnia," dodal Kováč.



Divákom so zakúpenými vstupenkami na predstavenia, ktoré sa v nasledujúcom období neuskutočnia, ponúka SND možnosť požiadať o vrátenie vstupného alebo o voucher.