SND pozýva na predstavenie ukrajinských umelcov z Chersonu

Bratislava 1. júla (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) pozýva v stredu 5. júla o 19.00 h do Štúdia na predstavenie členov Chersonského regionálneho akademického hudobno-dramatického divadla. "Nesie meno Mykolu Kuliša, ukrajinského spisovateľa a dramatika, ktorý patril do skupiny umelcov zlikvidovaných alebo umučených počas stalinských čistiek v 30. rokoch minulého storočia," spresňuje Izabela Pažítková, tlačová tajomníčka SND.



V monodráme pod názvom Mačička ako spomienka na temnotu sa predstaví Oľga Bojcova. "Vyrozpráva príbeh obyvateľov Donbasu, ktorí sú na tomto území nútení strastiplne žiť už osem rokov. Oľga Bojcova dojímavo rozpovie aj o realite, v ktorej sa v roku 2022 ocitli ľudia z Chersonskej, Záporožskej, Luhanskej a Charkovskej oblasti," približuje titul hosťujúcich umelcov národné divadlo.



V inscenácii žena v tmavých okuliaroch predáva tri osirelé mačiatka - biele, sivé a čierne, to jediné, čo jej po ruskej okupácii zostalo z domova, vlasti a zo svojho pokojného sveta. "Počas rozprávania svojho príbehu hrdinka varí boršč a hovorí pri tom o hrôzach, ktoré zažíva počas okupácie. Príprava tradičného jedla tak vyvažuje hrozivý príbeh a zároveň ukazuje silu hrdinky, ktorá ostáva patriotkou aj po zničení krajiny, keď sama prišla o domov," opisuje SND hru, na ktorej konci protagonistka symbolicky ponúka boršč divákom. "Delí sa o posledné v nádeji, že svetlo zvíťazí nad temnotou... A tri mačiatka napokon nepredá vo viere, že čoskoro bude mať vlastný domov," dodáva k monodráme v réžii Serhija Pavľuka.



Hosťovanie ukrajinských divadelníkov sa v SND uskutočňuje v rámci spolupráce s festivalom Pohoda.



Hru Mačička ako spomienka na temnotu uvádza SND so slovenskými titulkami.