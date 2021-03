SND pozýva na on-line predstavenia ďalšie kľúčové profesie

Bratislava 2. marca (TASR) – Slovenské národné divadlo (SND) reflektuje svoje doposiaľ najväčšie jubileum, pred rokom (1. 3.) si pripomenulo storočnicu. "Bezprostredne po ňom prišiel prvý lockdown a odvtedy sa 'jubilejná' sezóna stala viac 'pandemickou'. Pôvodné predstavy o stej sezóne sa stali utópiou a namiesto nich sa divadlo ocitlo v situácii, ktorú bez zveličenia môžeme označiť za najťažšiu skúšku, akou od svojho vzniku prešlo," píše v liste divákom generálny riaditeľ SND Matej Drlička. Pripomína tiež okamžitý výpadok tržieb, prevádzkovú neistotu, obavy o zdravie kolegov a divákov a nemožné dlhodobé plánovanie, ktoré divadlo oslabili.



Úlohou nového vedenia je podľa Drličku v prvom rade stabilizácia finančnej a prevádzkovej situácie, aby, hneď ako to pandemická situácia umožní, mohlo divadlo otvoriť svoje sály divákom a napĺňať poslanie erbovej kultúrnej inštitúcie: "Našou najväčšou snahou je, aby sme – niekedy v horizonte skutočne bezpečnej prevádzky – urobili spoločne reparát stej sezóny. Aby sme prvú postpandemickú sezónu venovali oslave divadla a divadelnosti."



Dovtedy chce vedenie SND nastaviť procesy v divadle tak, aby bolo finančne zdravou inštitúciou. Onedlho má predostrieť zriaďovateľovi ozdravný plán, ktorý zabezpečí finančnú a prevádzkovú stabilitu SND na niekoľko rokov dopredu. "Čakajú nás rokovania s Ministerstvom kultúry SR o tom, aká je úloha Slovenského národného divadla v spoločnosti a ako sú zadefinované základné podmienky, v akých môže divadlo svoje poslanie napĺňať," uvádza Drlička.



Ochranu zdravia vníma vedenie SND ako najväčšiu prioritu, preto je javiskom hercov, spevákov či tanečníkov už niekoľko mesiacov online priestor. Divákov pozýva, aby navštívili niektoré z marcových predstavení cez platformu navstevnik.online, ktoré SND opäť venuje zdravotníkom, učiteľom a vedcom. Do pomyselného hľadiska pozývajú divadelníci aj lekárnikov, predavačov či doručovateľov. "Sú ďalšími z nenahraditeľných profesií, ktoré nám umožňujú pokrytie tých najdôležitejších potrieb. My v divadle chápeme svoje poslanie ako službu verejnosti. Tú Vašu vnímame ako kľúčovú pre jej bazálne fungovanie," dodáva Drlička.



V marcovom online programe SND figurujú inscenácie Bratia Karamazovovci (6. 3.), Mojmír II. alebo Súmrak ríše (14. 3.), Kubo (20. 3.) a Labyrinty a raje Jána Amosa (28. 3.).