SND pre rozpočet na budúci rok neplánuje premiéru

Bratislava 11. decembra (TASR) – Pri schválenom rozpočte, v ktorom má Slovenské národné divadlo (SND) na rok 2021 schválenú sumu 16,8 milióna eur v súčasnej finančnej situácii, by mala prvá divadelná scéna odohrať v budúcom roku 200 predstavení bez jedinej premiéry. Uvádza sa to v návrhu kontraktu medzi SND a Ministerstvom kultúry (MK) SR, ktorý rezortu predložilo vedenie SND.



"Ministerstvo nateraz akceptuje takýto návrh súčasného vedenia SND, čo sa týka umeleckej činnosti," uviedol rezort na svojom webe. Zároveň pripomína, že nové vedenie divadla, ktorého generálny riaditeľ vzíde z decembrového výberového konania, má možnosť uskutočniť svoje predstavy o riadení, prevádzke a činnosti SND, čo bude možné zohľadniť v dodatku ku kontraktu v roku 2021.



Rezort takisto pripomína, že SND môže svoje umelecké aktivity financovať aj prostredníctvom tzv. prioritných projektov, ktorých návrhy organizácie predložia ministerstvu v najbližších dňoch. "Financovanie prioritných projektov je nad rámec schválených rozpočtov, je to ďalší doplnkový zdroj na činnosť organizácií," dodáva MK.



Národná rada SR v stredu (9. 12.) schválila rozpočet na rok 2021, na základe ktorého má SND pridelenú sumu 16,8 milióna eur, oproti predchádzajúcemu roku je znížená o desať percent v dvoch položkách: mzdy a odvody a tovary a služby. Zníženie uvedených dvoch rozpočtových položiek sa týka všetkých 31 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR, ako aj služobného úradu ministerstva.



Záväzný limit výdavkov rozpočtovej kapitoly MK SR je v rozpočte na rok 2021 v objeme 292.426.175 eur, celkový objem plánovaných výdavkov je na úrovni 392.149.000 eur.