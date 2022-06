VIDEO: SND predstavilo dramaturgické plány 103. divadelnej sezóny

Bratislava 16. júna (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) predstavilo vo štvrtok premiéry a projekty, ktoré chystá v 103. divadelnej sezóne.



Činoherný súbor má opäť ambíciu byť spoločensky kritický a reagovať na aktuálne dianie. "A to dnes v Európe nie je veľmi príjemné, preto aj naše témy môžu vyznievať kriticky, nebodaj tragicky, ale činohra sa nejde tragizovať, chce byť estetickým, filozofickým a konceptuálnom komentárom súčasnosti a reality," uviedla Miriam Kičiňová, riaditeľka Činohry SND, ktorá v sezóne 2022/2023 bude spolu s divákmi uvažovať nad témami ako kultúrne vojny, amnézia pamäti, biele miesta dejín, starnutie, kto je naša komunita, či o aký svet a hodnoty má zmysel zabojovať.







Činohra chystá 12 titulov, zastúpená je aj veľká klasika. Uvedie inscenáciu Macbeth v réžii Martina Čičváka, súčasnú americkú hru Sarah Ruhlovej Čistý dom. K výročiu samostatnosti SR pripravuje inscenáciu Kocúrkovo v réžii Rastislava Balleka. V Modrom salóne sa predstaví hosťujúce Divadlo Zrakáč s titulom Čaj u pána senátora. Kičiňová avizovala aj prvé hosťovanie českej režisérky Kamily Polívkovej, ktorá na scéne SND uvedie experimentálny titul Františka Xavera Kroetza Koncert na želanie. V dramaturgickom pláne tiež figuruje Konformista Alberta Moraviu v réžii Romana Poláka či dramatizácia kultového románu Malé ženy v réžii Mariána Amslera.







Opera SND pripravuje v sezóne 2022/2023 tri premiéry. Jej riaditeľ Lubor Cukr pripomenul, že šéfdirigentom opery sa stane Američan Kevin Rhodes, ktorý v súčasnosti v SND hosťuje. "Je to veľmi významná dirigentská osobnosť, dirigoval 50 svetových orchestrov v Paríži, vo Viedni, v milánskej La Scale," dodal šéf Opery SND, ktorá v 103. sezóne uvedie inscenáciu Carmen francúzskeho skladateľa Georgesa Bizeta. Druhou premiérou oslávi operný súbor 30. výročie vzniku Slovenskej republiky, uvedie dielo Eugena Suchoňa Svätopluk v réžii Romana Poláka. Treťou premiérou bude inscenácia opery Maria Stuarda Gaetana Donizettiho.



Cukr ďalej informoval o špeciálnych projektoch Opery SND, je medzi nimi aj súčasná pocta opernému žánru s odkazmi do histórie, Impresario Dotcom od Ľubice Čekovskej v koprodukcii s festivalom v Bregenzi či otvárací galakoncert sezóny Pocta Edite Gruberovej, na ktorom vzdajú hold našej sopránovej legende súčasné operné hviezdy. Zbor Opery SND vystúpi na opernom festivale Janáček Brno s dielom Feliksa Nowowiejského Quo Vadis.







Balet SND ponúkne v novej sezóne dve premiéry. Prvou bude balet La fille mal gardée - Zle strážené dievča. "Na scénu SND sa vracia po 30 rokoch v originálnej choreografii Frederika Ashtona. Druhým premiérovým titulom je rozprávkový Pinocchio na hudbu Nina Rotu, v choreografickom a režijnom koncepte Giorgia Madiu," informovala riaditeľka Baletu SND Nina Poláková. Súbor podľa nej poteší divákov aj výpravnou Popoluškou, dospelých programom Rukopisy majstrov. V novej sezóne nebude chýbať ani spoločný projekt Balet&Sľuk/Tancom k sebe, ktorého program dostane nový šat. Významné miesto v repertoári majú veľké klasické tituly ako Labutie jazero a Giselle, a detské tituly Luskáčik a Narodil sa chrobáčik. Balet SND privíta na svojom javisku aj umelecký súbor Lúčnica. "V premiére uvedie úplne nový program, takisto verím, že sa u nás po dlhšej dobe predstaví Balet Štátneho divadla Košice," avizuje Poláková.