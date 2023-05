SND predstavuje tvorbu českého kostýmového výtvarníka J. Jelínka

Bratislava 9. mája (TASR) – Český výtvarník Josef Jelínek navrhol kostýmy do inscenácie opery Gaetana Donizettiho Maria Stuarda, ktorá v apríli obohatila repertoár Opery SND. Pri tejto príležitosti vznikla výstava fotografií z kostýmových výprav svetovo uznávaného majstra, ktorý dlhé roky spolupracuje s našou prvou opernou i baletnou scénou.



Jelínek navrhol kostýmy a niekedy i scénu do vyše 950 inscenácií v mnohých prestížnych divadlách sveta. Okrem slovenských a českých napríklad v Monte Carle, Ľubľane, Leedse, Bergene, Seville, Buenos Aires, Santa Fé i Bombaji. "Počas svojej bohatej kariéry sa k niektorým titulom vrátil aj viackrát, k rekordérom vraj patrí balet Márna opatrnosť. Do tohto titulu navrhol kostýmy do 12 inscenácií," pripomína SND k umelcovi, ktorý študoval na Divadelnej akadémii múzických umení (DAMU) v Prahe a neskôr pokračoval v štúdiu na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave.



Už počas štúdií Jelínek vytvoril scénu a kostýmy do baletu Anna Karenina v réžii Borisa Slováka a choreografii Jozefa Sabovčíka, za túto inscenáciu získal Cenu mladého výtvarníka. Na svojom konte má aj Zlatú medailu z Quadrienale v Prahe 1982, Českého leva za filmovú rozprávku Andělská tvář v roku 2002 alebo Cenu Thálie v roku 2011.



Na aktuálnej výstave sú fotografie z niektorých inscenácií, ktoré navrhol pre SND, napríklad Labutie jazero a Luskáčika, Narodil sa chrobáčik, Trubadúr, Aida, Tosca, Predaná nevesta, Luisa Miller, Komedianti/Sedliacka česť, Otello, Anna Karenina, Doktor Jajbolí, Popoluška, Spiaca krásavica a iné. "Výstava prináša výber z bohatej fotodokumentácie i kresieb z Archívu SND a je cenným svedectvom o výnimočnej invencii výtvarníka Josefa Jelínka i dokladom o schopnosti unikátneho umeleckého rešpektu k historickému a štýlovému ukotveniu inscenovaného diela," uzatvára divadlo.



Výstava potrvá do 30. júna. Diváci si ju môžu pozrieť pri návšteve predstavení v novej budove SND vo foyeri opery a baletu.