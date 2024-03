VIDEO: SND premiéruje baletnú fresku Manon choreografa K. MacMillana

Bratislava 20. marca (TASR) - Balet Slovenského národného divadla (SND) uvedie 22. marca premiéru veľkej baletnej fresky Manon choreografa Kennetha MacMillana. V dramatickom epose inšpirovanom románom Antoina Francoisa Prévosta rozpráva príbeh o pokušení, láske, chuti žiť, ale aj o zrade a utrpení. Dielo svetového choreografa druhej polovice 20. storočia uvidia diváci v naštudovaní Roberta Tewsleyho. Novú orchestráciu hudby Julesa Masseneta vytvoril v roku 2011 dirigent Martin Yates, ktorý dielo pri príležitosti jeho slovenskej premiéry hudobne naštudoval.



"Táto inscenácia je vo vyše storočnej histórii SND vôbec prvým MacMillanovým dielom, len pred niekoľkými dňami slávilo toto nádherné dielo 50. výročie svojho vzniku. Premiéru malo v londýnskom Kráľovskom balete 7. marca 1974," uviedla na stredajšej tlačovej konferencii riaditeľka Baletu SND Nina Poláková.



Dramatický a ľúbostný balet podľa nej ponúka divákom aj tanečníkom možnosť zažiť nespočetné množstvo emócií. Ocenila tiež, že na realizácii slovenskej premiéry sa spolupodieľali vynikajúce osobnosti ako Robert Tewsley, ktorý tanečníkom baletného súboru SND odovzdal cenné skúsenosti. Rovnako vyzdvihla spoluprácu s Martinom Yatesom, ktorý sám vytvoril orchestráciu a dielo naštudoval so slovenským orchestrom.



Tewsley spolupracoval s MacMillanom ešte ako študent. Pred piatimi rokmi sa stal súčasťou nadácie, ktorá spravuje jeho pozostalosť a inscenuje MacMillanove balety po celom svete. "Aby som ich ponechal v živej pamäti, aby ostali reálnou spomienkou," dodal Tewsley. MacMillanova Manon podľa neho nie je len o dvoch hlavných postavách, ale mnohých osobnostiach, ktoré sa striedajú na scéne. "Je tam veľmi veľa príbehov, ktoré sa na scéne súčasne prelínajú," poznamenal baletný umelec. "Snažíme sa divákov vtiahnuť do deja tak, aby mali pocit, že nesledujú balet, ale film," povedal Tewsley k baletu, ktorý je aktuálny aj v súčasnosti. "Je to o chudobe, veľkom bohatstve, o obchodovaní so ženami, je to plné krásnych, ale aj odporných osôb. Máme pocit, že sledujeme reálny život, žiadne Labutie jazero."



Bratislavskou premiérou Manon vstupuje do slovenského baletného repertoáru nielen samotný titul, ktorý vo vyše storočnej histórii profesionálneho tanca na Slovensku nebol nikdy žiadnym z domácich súborov v baletnej podobe inscenovaný, ale aj MacMillanov nezameniteľný choreografický rukopis. Inscenáciou si SND pripomína aj 100. výročie narodenia javiskového a kostýmového dizajnéra Nicholasa Georgiadisa, ktorý bol MacMillanov dlhoročný spolupracovník.



V milostnej tanečno-teatrálnej freske sa v úlohe Des Grieuxa predstaví sólista Baletu SND Andrea Schifano. V role ústrednej hrdinky príbehu o dievčati, ktoré sa zmieta medzi skutočnou a predstieranou láskou, uvidia diváci prvú sólistku baletného súboru Tatum Shoptaugh.