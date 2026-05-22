SND premiéruje Mozartovu opernú komédiu Figarova svadba
Geniálny skladateľ Mozart a jeho libretista Lorenzo da Ponte vytvorili operné dielo na základe politicky výbušnej komédie o slobode od Pierra de Beaumarchaisa.
Autor TASR
Bratislava 22. mája (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) premiéruje v piatok opernú komédiu Wolfganga Amadea Mozarta Figarova svadba. Inscenácia „o láske, zámenách, nevere a odpustení“ v hudobnom naštudovaní Viniciusa Kattaha a v réžii Jiřího Heřmana vznikla v koprodukcii Národného divadla Brno, Théatre de Caen a SND.
Geniálny skladateľ Mozart a jeho libretista Lorenzo da Ponte vytvorili operné dielo na základe politicky výbušnej komédie o slobode od Pierra de Beaumarchaisa. „Je nielen úžasne divadelne a dramaticky vystavené, je naplnené gejzírom hudby, ktorá prináša veľa energie,“ povedala pre TASR dramaturgička inscenácie Patricie Částková. Podľa nej práve tieto kvality opernej komédie, ktorá mala premiéru pred 240 rokmi, oslovia nové generácie, ktoré sa v jej postavách môžu nájsť.
„Je úplne jedno, či je to gróf z 18. storočia alebo dnešný muž, pretože v tomto sa nemeníme, myslím, že nás Mozart i da Ponte odhadli veľmi dobre. Boli to autori, ktorí písali o ľuďoch, a myslím, že ľudia sa nemenia, vyvíjajú sa len technológie, a my sme stále rovnakí. Na tejto opere je nádherne vidieť, ako sme skutočne stále rovnakí,“ poznamenala dramaturgička inscenácie zobrazujúcej manželskú realitu, vzťahy v rodine i otázky osobnej slobody.
„Figaro je figliar, je to človek veľmi nápaditý, prešibaný, ktorý sa do určitej mieri nechá aj ovládať Zuzankou,“ približuje na sociálnej sieti titulnú postavu opery Pavol Kubáň, ktorý v nej spieva arogantného grófa Almavivu, robiaceho si nárok na všetky ženy v okolí. Novým objektom túžby záletného grófa je práve Zuzanka, komorná grófky a snúbenica jeho komorníka Figara. Mladý pár preto musí krátko pred svadbou využiť všetok svoj dôvtip, aby sa nielen vyhol milostným návrhom zo strany aristokratického zamestnávateľa a zabezpečil svoje manželstvo, ale aj oživil manželský vzťah Almavivovcov.
Na prvej premiére novej javiskovej podoby príbehu o láske, zámenách, nevere a odpustení s Mozartovou hudbou bude titulnú postavu Figara spievať Tadeáš Hoza, český barytonista, sólista Janáčkovej opery v Brne. Na druhej premiére v nedeľu 24. mája bude veselým chlapíkom Figarom Michal Onufer, český basista, sólista Národného divadla Košice, stály hosť Opery SND.
V postave grófky Almavivy sa predstavia Simona Šaturová a Mariana Sajko. „Kto nebude vidieť Figarovu svadbu, nevie, čo je opera, a nevie, čo je Mozart,“ pozýva divákov do SND predstaviteľka Zuzany Lenka Máčiková. V novej inscenácii sa môžu tešiť aj na mnoho tanečných prvkov. Autorom choreografie je Marek Svobodník. Scénu navrhol český scénograf a filmový architekt Pavel Svoboda, pôsobivé dobové kostýmy Alexandra Grusková.
