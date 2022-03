SND premiéruje Špinu, veľkou témou hry je rodičovstvo i hlad po láske

Bratislava 24. marca (TASR) - Činohra Slovenského národného divadla (SND) premiéruje vo štvrtok v Štúdiu v novej budove inscenáciu hry maďarského dramatika, herca a režiséra Bélu Pintéra Špina. Réžie silného intímneho príbehu s prvkami balady a folklóru, ale tiež s poriadnou dávkou irónie a spoločenskej kritiky sa ujal Ján Luterán. Scénu a kostýmy navrhla Diana Strauszová.," uviedol pre TASR Daniel Majling, dramaturg inscenácie, ktorej veľkou témou je rodičovstvo. "," dodal s tým, že ďalšou veľkou témou divadelného textu Špina, ktorý Pintér napísal pred viac ako desiatimi rokmi a inscenoval ho so svojím súborom, je tiež téma hladu po láske a k čomu všetkému dokáže viesť jej nedostatok.Príbeh sa odohráva v maďarskej dedine počas štyroch ročných období. Irena a Attila sa dlho pokúšajú založiť si rodinu. Dozvedajú sa však, že pre komplikácie pri rutinnej operácii stratili akúkoľvek možnosť počať vlastné deti. Situáciu sa rozhodnú vyriešiť adopciou, no pre dvojročnú čakaciu lehotu na novorodenca si napokon osvoja dve dospievajúce dievčatá. Róži, ktorú všetci prezývajú Špina, a jej rómsku kamarátku Anitu. Dedinské prostredie je k dvom chovankyniam spočiatku nastavené nevraživo. U nových rodičov sa láska medzi ne tiež nedelí práve rovným dielom.Hra prináša aj tému divadla v našich životoch. Dedinčania v Pintérovej hre nie sú ľudia, ktorí by sedeli v krčmách, pri automatoch, pri televízore alebo len záhradníčili. "," naznačil Majling. "," uzavrel.V inscenácii účinkujú Monika Hilmerová, Alexander Bárta, Anežka Petrová, Jana Balková (ako hosť), Emil Horváth, Vladimír Obšil, Ondrej Kovaľ, Ivana Kuxová, Richard Stanke, Gabriela Dzuríková.