SND sa derniérou Fashion Ballet´22 pripája k Slovenskej Teplárni

Bratislava 8. decembra (TASR) – Balet Slovenského národného divadla (SND) uvedie v piatok 9. decembra derniéru inscenácie Fashion Ballet´22. Pripája sa ňou k iniciatíve Slovenská Tepláreň. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.



"Sme presvedčení o tom, že akékoľvek prejavy nenávisti a násilia k menšinám sú spoločensky neakceptovateľné," uvádza SND s tým, že piatkové predstavenie bude symbolickým vyjadrením spolupatričnosti s rodinami a blízkymi zavraždených Matúša a Juraja.



Inscenácia Fashion Ballet ´22 ponúkajúca fúziu baletu a módy, ale aj tradície s modernosťou, je výsledkom spolupráce domácich choreografov so špičkou slovenských módnych tvorcov. Projekt inicioval šéfdramaturg Baletu SND Kristián Kohút, myšlienka priniesť ho na scénu SND sa zrodila počas jeho stáže v New York City Ballet. "Choreografov sme vyberali podľa kvality, chceli sme tých našich úspešných priviesť naspäť na Slovensko a ukázať ich talent u nás," priblížil Kohút.



V pilotnom ročníku projektu sa v štyroch choreografických miniatúrach spojili choreografka Kristina Paulin a módny tvorca Martin Hrča (Icarus), nové dielo TWO uviedol choreograf Lukáš Timuľak spoločne s návrhárom Borisom Hanečkom. Choreografickú miniatúru Unlike vytvoril sólista Baletu SND Adrian Ducin s kostýmovým dizajnom Pavla Dendisom. Autorom záverečnej choreografie Extravaganza je prvý sólista Stuttgartského baletu Roman Novitzký, kostýmy navrhol Lukáš Krnáč.