Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 19. august 2025Meniny má Lýdia
< sekcia Kultúra

SND sa s Oldom Hlaváčkom rozlúči 26. augusta

.
Oldo Hlaváček. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Herec, zabávač a scenárista Oldo Hlaváček zomrel vo veku 91 rokov v nedeľu (17. 8.) v Bratislave.

Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) sa so zosnulým hercom Oldom Hlaváčkom rozlúči v utorok 26. augusta o 11.00 h v novej budove SND. TASR o tom informovala Izabela Pažítková, tlačová tajomníčka prvej scény.

Podľa nej bol Oldo Hlaváček obľúbený herec s obdivuhodnou energiou, optimizmom a nadhľadom. „Jeden z tých, ktorého, aj keď už nebol prítomný na javisku ani obrazovke, poznali celé generácie. Človek liečivého humoru, dobroty i hereckej živelnosti,“ dodáva SND.

Pripomína, že herecký naturel Olda Hlaváčka bol spojený najmä s citom pre komediálny žáner, v ktorom dokázal využívať celú škálu od situačnej až po charakterovú komiku. „V spojení s dynamickým prejavom a brisknosťou slova sa rýchlo stal jedným z najobľúbenejších slovenských hercov,“ poznamenáva Pažítková.

Do pozornosti dáva aj kondolenčnú knihu vystavenú v pokladnici SND v novej budove, v ktorej sa môže verejnosť podeliť so svojimi spomienkami na herca v pondelok až utorok od 12.00 do 18.00 h a v stredu až piatok od 8.00 do 14.00 h.

Herec, zabávač a scenárista Oldo Hlaváček zomrel vo veku 91 rokov v nedeľu (17. 8.) v Bratislave.
.

Neprehliadnite

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

OTESTUJTE SA: Máte dobrý všeobecný prehľad o Slovensku?