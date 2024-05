SND si pripomína 100. výročie narodenia legendárneho herca L. Chudíka

Bratislava 23. mája (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) si vo štvrtok v Modrom salóne pripomenie 100. výročie narodenia legendy slovenského herectva. Hommage á Ladislav Chudík ukáže majstrovstvo umelca archívnym záznamom inscenácie drámy Luigiho Pirandella Henrich IV. z roku 1970 v réžii Petra Mikulíka. Večerom bude sprevádzať teatrológ Karol Mišovic. TASR o tom informovala PR manažérka SND Izabela Pažítková.



Pripomína, že Ladislav Chudík stál posledný raz na javisku Činohry SND v predstavení Tančiareň v roku 2014 ako 90-ročný. V tom istom roku uplynulo 70 rokov od jeho vstupu do SND, ktorému zostal verný celú profesionálnu kariéru. Chudík patril medzi druhú zakladateľskú generáciu slovenského profesionálneho divadla. Narodil sa 27. mája 1924 v Hronci.



Na javisko našej prvej divadelnej scény vstúpil v roku 1944. Začínal pod vedením režisérov Jána Jamnického, Karola L. Zachara a Jozefa Budského, ktorý sa na formovaní Chudíkovho hereckého umenia podieľal zásadnou mierou. O pár rokov odišiel na Novú scénu Národného divadla, kde debutoval ako Petruccio v inscenácií Skrotenie zlej ženy. Po piatich rokoch sa vrátil na domovskú scénu Činohry SND.



"Stal sa predovšetkým predstaviteľom mužov racionálnej letory, rolí vodcovského naturelu, osobností nezlomného charakteru, tlmočníkom hlbokých sond do nejednoznačnosti ľudskej polarity, ale i hercom komediálneho nadhľadu a konzervačnej žoviálnosti," hovorí teatrológ Karol Mišovic.



Majstrovstvo Ladislava Chudíka pripomína návštevníkom a divákom SND aj fotografická výstava inštalovaná vo Výstavnej sieni. "Ide o redizajn pôvodnej výstavy z roku 2014," uviedla pre TASR Lenka Leláková z Divadelného ústavu. Autorkou výstavy o živote a umeleckej tvorbe výnimočného herca, ktorý len na doskách SND stvárnil vyše 130 postáv, je Ľubica Krénová. Výstava potrvá do 22. júna.