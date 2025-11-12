Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SND si Svetový deň baletu pripomína špeciálnou ponukou pre divákov

Na snímke fontána Vodný prameň z roku 1989 pred novou budovou SND od tria architektov Alexander Bilkovič, Iľja Skoček st. a Peter Bauer z bronzu a travertínu. Foto: TASR - Dano Veselský

Počas Svetového dňa baletu - sviatku tanca a elegancie budú mať návštevníci možnosť využiť zľavu 25 percent na vybrané baletné predstavenia aktuálnej sezóny.

Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Svetový deň baletu, ktorý každoročne 12. novembra spája tanečníkov, choreografov, inštitúcie a fanúšikov baletu na všetkých kontinentoch, si pripomína špeciálnou ponukou pre divákov Slovenské národné divadlo (SND). TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.

Spresnila, že počas Svetového dňa baletu - sviatku tanca a elegancie budú mať návštevníci možnosť využiť zľavu 25 percent na vybrané baletné predstavenia aktuálnej sezóny. „Zľava bude dostupná iba v tento deň pri online nákupe prostredníctvom špeciálneho kódu DENBALETU25,“ dodáva divadlo.

„Balet je spojením náročného fyzického výkonu, umeleckého výrazu a vnútornej pokory. V dnešnom svete, ktorý sa často ponáhľa, nám balet pripomína hodnotu sústredenia, krásy a vnútorného pokoja. Svetový deň baletu je pre mňa oslavou ľudskej odhodlanosti - tanca ako cesty k dokonalosti,“ hovorí riaditeľka Baletu SND Nina Poláková.

Ako ďalej avizuje baletný súbor, sezóna 2025/2026 prináša do jeho repertoáru dve nové premiéry - veľkolepú baletnú inscenáciu klasického titulu Romeo a Júlia v choreografii Jakoba Feyferlika a Niny Polákovej na hudbu Sergeja Prokofieva. „Okrem toho sa diváci môžu tešiť na návraty obľúbených titulov, ako Onegin, Labutie jazero, Bolero +, Balet&SĽUK/Tancom k sebe, Manon, ktoré patria k najžiadanejším inscenáciám baletného súboru,“ dodala Pažítková.

Balet SND nezabúda ani na mladých divákov - po každoročnom maratóne predvianočných Luskáčikov bude druhou premiérou sezóny rodinný titul Peter Pan v choreografii Romana Novitzkého na hudbu Mariána Lejavu. „Pre verejnosť sú počas sezóny pripravené aj viaceré otvorené tréningy a stretnutia s tanečníkmi, ktoré umožňujú nahliadnuť do zákulisia profesionálneho baletného sveta,l či tanečné workshopy pre deti,“ uzavrela Pažítková.

Svetový deň baletu vznikol z iniciatívy Royal Opera House v Londýne a dnes spája desiatky prestížnych súborov a inštitúcií po celom svete. Spoločným cieľom je zdieľať krásu baletu s čo najširším publikom a pripomenúť, že tanec patrí každému, kto ho dokáže precítiť.
