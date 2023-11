SND uvádza premiéru inscenácie Pred očami Západu v réžii D. Jařaba

Bratislava 16. novembra (TASR) - Činohra Slovenského národného divadla (SND) uvedie v sobotu (18. 11.) premiéru inscenácie Pred očami Západu. Ide o adaptáciu rovnomenného románu anglického spisovateľa poľského pôvodu Josepha Conrada. Diela adaptoval a réžie sa ujal David Jařab, ktorý tiež navrhol scénu.



"Základnou rovinou inscenácie je reflexia ruského myslenia a ruského imperiálneho myslenia v horizonte posledných 120 rokov, nedopovedám na to, či je to myslenie rovnaké alebo nie, ale niektoré veci a myšlienky sa stále opakujú," povedal pre TASR na štvrtkovej tlačovej konferencii Jařab.



Adaptáciu Conradovho diela poňal autorsky, podľa vlastných slov použil z románu citácie a inscenáciu posunul do trojčasia - doby cárizmu v roku 1905, komunizmu v roku 1979 a súčasnej doby roku 2021, pred vypuknutím vojny na Ukrajine. "Ruský obyčajný človek je pre systém, nech sa mení akokoľvek, to najposlednejšie zo všetkého, to je jedna z hlavných tém," podčiarkol režisér inscenácie, ktorá ukazuje aj jednotlivé príbehy a nenaplnené vzťahy dané situáciou, v ktorej sa ocitne hlavný hrdina. "Chce byť mimo diania, ale zhodou okolností sa ocitne uprostred neho, a už nemôže reagovať inak, než zaujať určité stanoviská," naznačil režisér.



V divadelnej adaptácii Conradovho románu zoberie divákov do komunity ruských emigrantov v Źeneve, kam prichádza mladý študent. Všetci ho vrúcne vítajú, sú presvedčení, že je hrdina a blízky spolupracovník revolucionára, ktorý spáchal atentát na popredného predstaviteľa cárskeho režimu. Nič však nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá.



"Pred očami Západu je príbeh o človeku, ktorý sa snažil bez ujmy preplávať autoritárskym režimom, nemať s ním nič spoločné, ale náhoda mu v tom zabránila," približuje SND inscenáciu, vyvolávajúcu viacero otázok. Medzi nimi sa pýta aj na to, či je možné zachovať si v totalite ľudskú dôstojnosť bez toho, aby človek riskoval väzenie, zmrzačenie alebo smrť, alebo či sa v represívnom režime dá prežiť bez toho, aby sa človek pošpinil spoluprácou, či ako prežiť morálne zlyhanie.







Kostýmy do činohernej novinky navrhla Sylva Zimula Hanáková. Autorom hudby je Jakub Kudláč. Účinkujú Daniel Fischer, Alexander Bárta, Ján Gallovič, Jana Kovalčiková, Ivana Kuxová, Richard Stanke, František Kovár a Peter Ondrejička (ako hosť).