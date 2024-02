SND uvádza premiéru Smetanovej Hubičky, divákov čaká moderná klasika

Bratislava 28. februára (TASR) - Opera Slovenského národného divadla (SND) pripravila v Roku českej hudby premiéru opery Bedřicha Smetanu Hubička. Práve ňou sa 1. marca 1920 oficiálne otváralo SND a začala sa písať história nášho profesionálneho divadelníctva. Prvý marcový deň bude mať premiéru aj nové naštudovanie Smetanovej Hubičky v réžii Andrey Hlikovej.



Hubička sa do SND vracia po dvadsiatich rokoch v hudobnom naštudovaní a pod taktovkou Jaroslava Kyzlinka. Smetana napísal toto dielo ako prvú operu v poslednej dekáde svojho života, v roku 1876 mala premiéru. "Je to prvá z jeho tzv. zrelých opier, veľmi dobrý výber libretistky Elišky Krásnohorskej, ktorá libreto napísala na námet Karolíny Svetlej," poznamenal na stredajšej tlačovej konferencii Kyzlink. Podľa neho je Hubička Smetanovou prvou rýdzo českou operou. "Tá hudba je veľmi priezračná, rozkošná. Smetana ku každej postave, situácii dokázal napísať určitý hudobný motív, ktorý potom opakuje a vracia so železnou pravidelnosťou v priebehu celého večera, tú svoju techniku príznačných motívov doviedol do skladateľského majstrovstva," dodal Kyzlink k dielu, ktoré Smetana nikdy nepočul. Hubička bola prvou operou, ktorú napísal po strate sluchu.







Pre skúsenú opernú režisérku Andreu Hlinkovú je Hubička štvrtou operou na pôde SND. Smetanovo dielo poňala skôr z hľadiska súčasného, kladie dôraz na jeho humornú stránku. "Pre mňa je Smetana veľkým skladateľom, nedovoľujem si hudbu aj libreto aktualizovať, extrémnym spôsobom k tomu pristupovať. Celá koncepcia režijno-výtvarná vychádza z poetiky českej dediny, folklóru," povedala Hlinková. K aktualizácii pristúpila len v komických mizanscénach, ktoré pôsobia modernejšie. "Je to taká moderná klasika. Zachovať štýl hudby a libreto je pre mňa priorita," podčiarkla režisérka s tým, že o niečo expresívnejšie poňala aj hlavné postavy Vendulku a Lukáša.



Hlinková prišla do SND so svojím tímom, ktorý tvorí kostýmový výtvarník Boris Hanečka a scénická výtvarníčka Miriam Struhárová. "Pristupovali sme k tomu veľmi jemne, nechceli sme byť príliš moderní, rešpektovali sme hodnotu diela, boli sme citliví," povedal o koncipovaní kostýmov Hanečka.



Dvoch hlavných protagonistov Vendulku a mladého vdovca Lukáša stvárnia v alternáciách Patrícia Malovec a Mária Porubčinová, Tomáš Juhás a Ondrej Šaling. V inscenácii rodinného charakteru možno ďalej obdivovať hudobné i herecké kreácie Gustáva Beláčka, Jozefa Benciho, Daniela Čapkoviča, Pavla Remenára, Denisy Hamarovej, Terézie Kružliakovej, Mariany Sajko či Andrey Vizvári a ďalších.