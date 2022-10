SND uvádza slovenskú premiéru opery Ľ. Čekovskej Impresario Dotcom

Bratislava 20. októbra (TASR) - Opera Slovenského národného divadla (SND) uvedie v piatok 21. októbra slovenskú premiéru opery Impresario Dotcom skladateľky Ľubice Čekovskej. Jej nové operné dielo vzniklo v koprodukcii so svetoznámym festivalom v Bregenzi.



Titul vznikol z iniciatívy festivalu Bregenzer Festspiele, SND a nemeckého vydavateľa Bärenreiter Verlag Kassel. Požiadavkou na skladateľku bolo, aby napísala komickú operu, takzvanú opernú buffu. "Komédia je málo objavujúci sa žáner na svetovom opernom trhu, s dramaturgom festivalu v Bregenzi Olafom Schmittom sme začali hľadať vhodný námet a autora," uviedla na štvrtkovej tlačovej konferencii Čekovská. "Humor je veľké špecifikum, ku ktorému treba opatrne pristupovať, najprv sme zvažovali Moliéra, potom tam bol Goldoni, zastavili sme sa pri zaujímavom príbehu, kde by sa dalo päť vystupujúcich hereckých postáv pretaviť do postáv operných," vysvetlila.



Libreto podľa predlohy Carla Goldoniho Impresario zo Smyrny voľne spracovala talianska libretistka Laura Olivi a pod režijnou taktovkou nemeckej režisérky Elisabeth Stöppler vznikla veselá pocta vážnemu opernému žánru.



V moderne podanom príbehu sa speváci, vystupujúci pod menami svojich postáv z rôznych opier (Orfeus, Olympia, Carmen, Violetta a Tamino), uchádzajú o miesto v divadle Impresaria Dotcoma. Privíta ich lakomý agent Conte Lasca a všetkých ich umiestni do hotelového apartmánu. Speváci sa sťažujú na nedôstojné zaobchádzanie, no napriek tomu sa snažia zachovať si pokoj na konkurz. Ten ich však postaví pred nečakané výzvy.



V SND sa ako Carmen predstaví Terézia Kružliaková, Violettu stvárni Adriana Kučerová a v úlohe Olympie diváci uvidia Evu Bodorovú. Tamina zaspieva americký tenorista Simeon Esper, Orfea stvárni nemecký kontratenorista Hagen Matzeit. V úlohe lakomého agenta Conte Lasca sa predstaví Pavol Remenár. Činohernú postavu impresária Dotcoma stvárni herečka Zeynep Buyraç.



Čekovská spojila najznámejšie árie z opier, ktorých hlavné postavy si vypožičala libretistka. "Sú to témy, ktoré poznáme, ale hrám sa s nimi po svojom a pretváram ich do svojho vlastného hudobného jazyka," vysvetľuje snahu vložiť komickosť opery aj do hudby. "Humorom sa dá povedať veľmi veľa, obzvlášť v hudbe, veľa sa hrám s citáciami, máličko sa dotýkam Wagnerovských veľkých akordov, miešam ich dokopy hudobne, kompozične, je tam veľa fórov."



Slovenskú premiéru opery Impresario Dotcom bude dirigovať talianska dirigenta Alice Meregaglia. Inscenácia je zaujímavá aj prístupom k scéne a ku kostýmom. Autorka kostýmov Nicole Pleuler pri svojich návrhoch využila a skombinovala už existujúce kostýmy z divadelného fundusu tak, aby sa nemuseli vyrábať nové. "Aj scénografia pracuje s minimom rekvizít, sú zapožičané z iných inscenácií, využíva najmä divadelné technológie – točňu a elektrické ťahy," dodáva SND.