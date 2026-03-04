< sekcia Kultúra
VIDEO: SND uvedie premiéru opery Eugen Onegin
Účinkuje v nej silná spevácka generácia.
Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) uvedie 6. marca premiéru opernej klasiky Eugen Onegin. Dielo Piotra Iľjiča Čajkovského, ktorý sa spracovaním Puškinovho veršovaného románu postaral v roku 1879 o prelom v dejinách opery. Ide o dvanástu inscenáciu „príbehu túžby, pýchy a stratenej lásky“, ktorý naša prvá národná scéna prvýkrát inscenovala už v roku konštituovania (1920).
„Dlhší čas absentoval v repertoári Opery SND titul z ruskej opernej literatúry,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii dramaturg Jozef Červenka k motiváciám uviesť Čajkovského Eugena Onegina. „Siahli sme po nesmierne kultivovanom diele, ktoré sa postaralo o zlom v dejinách opery,“ dodal s tým, že druhou motiváciou bola silná spevácka generácia na Slovensku, ktorá je vokálne i typovo absolútne ideálna na obsadenie hlavných postáv.
Červenka pripomenul, že mnohí z aktuálnych interpretov účinkovali aj v predchádzajúcej inscenácii Eugen Onegin, ktorú v roku 2005 režíroval Peter Konwitschny, a v inscenácii režiséra Pavla Smolíka z roku 1993. „Niektorí prešli z jedného typu postáv do iného, máme tu aj debuty,“ poznamenal.
V hlavných úlohách sa na scéne, ktorú navrhol Marek Hollý, a v kostýmoch Ľudmily Várossovej, predstaví operná špička sólistov domácich i tých slovenských, ktorí pôsobia na zahraničných scénach: Pavol Bršlík, Peter Berger, Tomáš Juhás, Aleš Jenis, Pavol Remenár, Daniel Čapkovič, Linda Ballová, Jolana Fogašová, Eva Hornyáková, Monika Fabianová, Terézia Kružliaková, Jozef Benci a ďalší.
Dielo v troch obsadeniach hudobne naštudoval šéfdirigent Opery SND Tomáš Brauner. „Tá hudba je geniálna, Čajkovský veľmi dobre vedel, ako ju komponuje. Fascinuje ma, že tá opera je akoby komornejšieho rázu, kde on využíva len detaily k vyjadreniu citov, pocitov, pohľadov, aj to ticho, ktoré tam veľakrát je, má svoj význam,“ povedal Brauner.
Réžie sa opäť ujal Pavol Smolík. „Je to hudobno-dramatické dielo, ktoré má v sebe veľmi veľa lyrizmu, dokonca aj epických polôh,“ opísal „vrcholne lyrické dielo“ so silným spoločensko-kritickým akcentom, poukazujúcim na zvyklosti, ktoré sú choré a ničivé. „Pohybujeme sa v spoločnosti, ktorá dlho zanedbávala svoje stereotypy a nepracovala s nimi, možno tam príliš dlho bola tzv. mlčiaca väčšina, a tak sa postavy tejto opery dostali do situácie, keď nedokážu žiť šťastné životy, lebo sa to nedá,“ podčiarkol Smolík.
Operná klasika ponúkne divákom „encyklopédiu ruského života“ 19. storočia. „Pod zdanlivo banálnym príbehom o neopätovanej láske Tatiany zachytáva mnoho odtieňov života i spoločenských zvyklostí a odkýva otázky o ľudskej osamelosti, odcudzení, hľadaní a strate ideálov, morálke a cti,“ uvádza k novému opernému titulu SND.
