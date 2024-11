SND uvedie slovenskú premiéru abstraktnej baletnej kompozície Bolero X

Na snímke zľava dramaturgička Baletu SND Eva Gajdošová, riaditeľka Baletu SND Nina Poláková, choreograf inscenácie Bolero Shahar Binyamini, choreograf inscenácie Entropy Craig Davidson a člen Baletu SND Peter Andel počas tlačovej konferencie Slovenského národného divadla (SND) k pripravovanej inscenácii Bolero X. V Bratislave 15. novembra 2024. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 15. novembra (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) uvedie premiéru choreografickej kompozície Bolero X na ikonickú skladbu francúzskeho skladateľa Mauricea Ravela. Pohybová abstrakcia je súčasťou predstavenia Bolero+ a nesie v sebe rukopis izraelského choreografa Shahara Binyaminiho. Predstavenie bude mať premiéru 16. a 17. novembra. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informovala riaditeľka Baletu SND Nina Poláková." povedala Poláková. Abstraktná miniatúra Bolero X je uvádzaná na svetovej profesionálnej baletnej scéne po Toronte a Buenos Aires len po tretíkrát. Ide o jednu z mnohých podôb rozmanitého baletného umenia, ktorá sa v prospech zážitku zo samotného tanca vzdáva konkrétneho deja.Nápad vytvoriť tento typ tanečného predstavenia mal Binyamini v Južnej Kórei, keď sa snažil vymyslieť choreografiu pre veľkú skupinu tanečníkov. Ako poznamenal, so skladbou Bolero začal najprv pracovať intuitívne, neskôr skúmal aj jej históriu a rôzne hudobné prevedenia.Skladbu Bolero hudobne naštudoval a bude dirigovať český dirigent Jaroslav Kyzlink. Ako povedal, i keď je ťažisko jeho práce v opere a symfonických orchestroch, ponuku dirigovať baletné predstavenie neodmietol, keďže má s orchestrom Opery SND dlhoročné skúsenosti. To nádherné v Ravelovej skladbe vidí dirigent napríklad aj v širokom spektre použitých hudobných nástrojov. Dodal, že skladba je pre každého sólistu obrovská výzva.Ako uvádza SND, komponovaný program Bolero+ je prehliadkou choreografií, kde omamná fyzikalita a súčasná pohybová forma naplnia očakávania aj najnáročnejších obdivovateľov baletného umenia. Ako dodala dramaturgička Eva Gajdošová, pre tanečníkov môže byť istým spôsobom obohacujúci aj iný štýl hierarchie baletného predstavenia, keď napríklad absolvent konzervatória tancuje so skúsenou sólistkou.Diváci budú môcť v predstavení okrem sólistov a zboru Baletu SND vidieť aj baletné majsterky Nikoletu Rafaelisovú a Viktóriu Šimončíkovú.