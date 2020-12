SND uvedie v Modrom salóne premiéru Deklarácie závislosti

Na snímke zľava herec Andrej Šoltés (Edward Bernays), režisérka Daša Krištofovičová a herečka Gabriela Dzuríková (Doris Fleischman) počas tlačovej konferencie Slovenského národného divadla po generálke pripravovanej inscenácie Michala Beleja a Daši Krištofovičovej: Deklarácia závislosti, v Bratislave 10. decembra 2020. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 10. decembra (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) uvedie v piatok 11. decembra v Modrom salóne premiéru inscenácie Deklarácia závislosti. Ide o hru Michala Beleja a Daše Krištofovičovej, ktorá sa ujala aj réžie a rovnako navrhla scénu. Pod dramaturgiu sa podpísala Táňa Mravcová, kostýmy navrhla Veronika Vartíková, autorom hudby je Dalibor Kocian - Stroon. V novom titule, ktorý SND pripravuje v spolupráci s občianskym združením (OZ) Prvý plán, sa predstavia Gabriela Dzuríková a Andrej Šoltés (ako hosť).Deklarácia závislosti je autorská hra inšpirovaná životom Edwarda Bernaysa, synovca slávneho Sigmunda Freuda, a jeho manželky Doris Fleischmanovej. Edward sa rozhodne strýkove poznatky využiť na manipuláciu verejnosti, preto si zakladá PR agentúru. Doris sa ako aktívna feministka chce vymaniť z roly ženy v domácnosti, preto bojuje o pozíciu partnera vo firme. Keď však dostanú za úlohu naučiť ženy fajčiť, Edward a Doris rozohrávajú strategické hry, ktoré majú dosah nielen na verejnú mienku, ale aj na ich manželstvo.Hra podľa jej spoluautorky a režisérky rieši mnohé témy. "," povedala pre TASR Krištofovičová k predstaveniu, ktoré divákov zavedie do roku 1929, keď sa cigarety stávajú symbolom ženského hnutia v Spojených štátoch. Ženy naprieč krajinou začínajú fajčiť na znak zrovnoprávnenia s mužmi. Verejnosť však netuší, že feministický protest je v skutočnosti rafinovaná kampaň tabakového koncernu na zvýšenie tržieb z predaja cigariet.Autori hry fungujú pod hlavičkou združenia Prvý plán, ktoré vzniklo ako platforma pre autorské ambície zakladajúcich tvorcov na poli divadla, filmu či literatúry. Belej a Krištofovičová už spoločne napísali a inscenovali tituly Vegánska apokalypsa, Smútok v srdci, falafel v placke či Fake It Till You Make It. "," vysvetlila Krištofovičová.Do novej inscenácie, v ktorej tvorcovia používajú aj "ilustračné" videá či vyfabulovaný televízny spot, obsadili Gabrielu Dzuríkovú a Andreja Šoltésa. "," poznamenala režisérka, ktorej sa v prípade obsadenie členky Činohry SND splnil sen: "