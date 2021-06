SND uzavrie 101. sezónu open air programom Letné gala

Bratislava 26. júna (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) uzavrie v sobotu 101. sezónu open air programom Letné gala. Podujatie na námestí pred novou budovou divadla súčasne otvorí Kultúrne leto v Bratislave. V programe so začiatkom o 19.00 h sa do neskorých večerných hodín predstavia všetky tri umelecké súbory SND.



Zaznejú aj ukážky z opier, ktoré obohatia repertoár v nasledujúcej divadelnej sezóne - árie z Dvořákovej opery Čert a Káča, z Donizettiho Lucie z Lammermooru, Ponchielliho opery La Gioconda a Leoncavalovych Komediantov. "V programe nebude chýbať ani obľúbený Verdi a ukážky z opier La traviata a Rigoletto," informovala TASR tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková. V opernom programe budú účinkovať sólisti Jolana Fogašová, Adriana Kohútková, Mariana Sajko, Andrea Vizvári, Dalibor Jenis, Daniel Čapkovič, Tomáš Juhás Michal Lehotský, Richard Šveda a Ondrej Šaling.



Sólistov a členov baletného súboru SND uvidia návštevníci v troch nových komorných dielach. Ninu Polákovú inšpirovala známa meditácia z Massenetovej opery Thais. "Jej choreografiu budú interpretovať prví sólisti Baletu SND Olga Chelpanová a Konstantin Korotkov. Peter Dedinský sa uvedie choreografiou Pekelného tanca z Dvořákovej opery Čert a Káča a Reona Sato valčíkom z Prokofievovho baletu Popoluška," dodala Pažítková k baletnému programu, v ktorom spoluúčinkuje orchester Opery SND pod taktovkou Martina Leginusa.



Slovom budú Letné gala sprevádzať členovia Činohry SND Anežka Petrová a Daniel Fischer. Herci sa divákom predstavia aj ako hudobníci. Od 20.30 h bude pódium patriť Richardovi Autnerovi, ktorý uvedie svoje debutové CD Odpovede, podujatie ukončí Daniel Fischer s Orchestrom Jeana Valjeana.



Vstup je voľný. Pre pandemické opatrenia je počet divákov limitovaný, organizátori preto upozorňujú, že je nevyhnutné vyzdvihnúť si vstupenky (s nulovou hodnotou) v pokladnici v novej budove SND. V prípade nepriaznivého počasia program pre držiteľov vstupeniek presunú do vnútorných priestorov.



Vedenie divadla avizuje, že 102. sezóna sa v Činohre SND začne už v auguste. Bohatým programom chce návštevníkom spríjemniť horúce letné večery.