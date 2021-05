SND v roku 2020 odohralo 239 predstavení, z toho 11 premiér

Bratislava 27. mája (TASR) - Pandémia v roku 2020 zasiahla aj do činnosti Slovenského národného divadla (SND). Vlani odohralo 239 predstavení, ktoré videlo 89.944 návštevníkov. Tržby z predstavení tvorili čiastku 1.094.357 eur. Vyplýva to zo správy o činnosti a hospodárení SND za rok 2020, ktorú formou verejného odpočtu prezentovalo vo štvrtok vedenie národnej kultúrnej inštitúcie.







"Situácia minulý rok bola extrémne zložitá, bola zložitá pre vedenie, bola zložitá pre zamestnancov, ktorí boli veľkú časť roka na prekážkach na strane zamestnávateľa - dostávali iba 80 % ako náhradu mzdy," zdôraznil generálny riaditeľ SND Matej Drlička. Pripomenul, že časť roka 2020, ktorý "sa do histórie zapíše ako veľmi zložitý a smutný", bol jeho predchodcom Vladimír Antala, následne bol dočasne vymenovaný do funkcie generálneho riaditeľa SND Peter Kováč, ktorý v nej zotrval do konca kalendárneho roka.



Celkové náklady v roku 2020 dosiahli 26.182.744 eur, výnosy 27.383.485 eur. Aj napriek negatívnym dosahom pandémie na fungovanie divadiel dosiahlo SND za rok 2020 kladný hospodársky výsledok vo výške 1.200.741 eur. Podľa vedenia má logické opodstatnenie, SND v roku 2020 vyčerpalo celý transfer zo štátneho rozpočtu určený na prevádzku a taktiež vlastné príjmy (spolu 24.119.284 eur): "Tieto zdroje nepostačovali na financovanie základných potrieb divadla v roku 2020 a časť miezd a odvodov za mesiac december vo výške 524.126 eur bola hradená z bežného transferu zo štátneho rozpočtu na rok 2021," uvádza SND, ktoré z dôvodu pandemickej situácie získalo dodatočným rozpočtovým opatrením sumu 221.585 eur, čiastočne ňou zabezpečilo hotovosť na vratky vstupného návštevníkom za zrušené predstavenia.



Začiatkom marca v SND pozastavili skúšobný čí hrací proces a zabezpečovali len nevyhnutnú prevádzku. Na krátky čas sa v letnom a jesennom období vrátili do interakcie so živým publikom v obmedzenom režime. Plánované premiéry, účinkovanie v repertoárových predstaveniach, hosťovanie na domácich i zahraničných divadelných scénach, edukačné a ďalšie projekty nemohla národná kultúrna inštitúcia realizovať v žiaducom rozsahu.



Prvá divadelná scéna uviedla v roku 2020 celkovo 11 premiér, z toho jedno predstavenie online odpremiérovali spoločne všetky tri umelecké súbory. Činohra má na svojom konte sedem, operný súbor tri premiéry, Balet SND premiéru z dôvodu pandémie vlani neuskutočnil, predstavenia súboru si mohli pozrieť jeho priaznivci v online záznamoch.



V roku 2020 navštívili predstavenia SND Slováci, ale aj zahraniční diváci z okolitých krajín. "A to hlavne v mesiacoch, keď opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a vlády SR neboli výrazne obmedzujúce pre pandémiu COVID-19," uvádza inštitúcia vo výročnej správe s tým, že zaznamenala tiež záujem Slovákov žijúcich v zahraničí a domácich divákov o online premiéry a predstavenia. Napríklad na YouTube narástli SND pozretia o 20 %. Fyzická návštevnosť SND však poklesla o 50 %, tržby z predstavení klesli o 70 %.



V SND v roku 2020 pracovalo 889 zamestnancov, z tohto 372 v umeleckých profesiách. Priemerná mesačná mzda v roku 2020 bola 1273 eur.