Bratislava 10. januára (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) víta zvýšenie diváckej kapacity na úroveň 50 percent možnej obsadenosti divadelnej sály. Prvá divadelná scéna to uvádza v stanovisku k uvoľneniu opatrení pre hromadné podujatia, o ktorom v pondelok rozhodla vláda SR.



Hromadné podujatia by sa mali konať v režime OP (očkovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19). Pre nízkorizikové podujatia odporúča vláda maximálne 100 osôb alebo naplnenie 50 percent kapacity. Pre stredne rizikové podujatia sa odporúča maximálna kapacita 25 percent. Presné pravidlá určí vyhláška hlavného hygienika Jána Mikasa.



"Vnímame to ako prijateľný kompromis medzi rešpektovaním protipandemických opatrení a ekonomickou rentabilitou. S úpravou programu podľa nových opatrení a spustením predaja čakáme na vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá by mala špecifikovať všetky podmienky," konštatovalo SND.



Ako ďalej TASR informovala jeho tlačová tajomníčka Izabela Pažítková, program, ktorý divadlo avizovalo na týždeň od 10. januára, a to uvedenie inscenácie "Nepolepšený svätec" v Modrom salóne (11. 1.), komédie "Chaos" v Štúdiu (15. 1.) a Novoročný koncert členov Operného štúdia (14. 1.), zatiaľ nebude meniť či dopĺňať.