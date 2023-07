SNG má aj bez-lístkovú zónu, celé prízemie je prístupné zadarmo

Bratislava 31. júla (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) upozorňuje na svoju bez-lístkovú zónu. Celé nádvorie, kaviareň, kníhkupectvo alebo kreatívny Otvorený ateliér sú s voľným vstupom pre všetkých návštevníkov.



V Otvorenom ateliéri pripravila národná galéria pre svojich návštevníkov počas leta kreatívny program, v rámci ktorého si môžu vytvoriť vlastný kúsok umenia. "V priestoroch ateliéru sú zabezpečené výtvarné pomôcky a inštruktážne videá, ktoré nasmerujú každého neistého návštevníka pri kreatívnej tvorbe," dodáva SNG k ateliéru s otváracími hodinami vo štvrtok od 16.00 do 20.00 h a piatok od 10.00 do 14.00 h. "Jednoduché kreatívne zadania s návodmi sú každý týždeň venované inej zaujímavej téme," poznamenáva galéria k ateliéru.



Galéria ďalej upozorňuje, že nádvorie je počas leta otvorené od štvrtka do nedele do 20.00 h. Kaviareň a kníhkupectvo sú vo štvrtok otvorené rovnako do 20.00 h, od piatka do nedele od 10.00 do 18.00 h.