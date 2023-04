SNG: Najdôležitejšou udalosťou roka 2022 bolo dokončenie rekonštrukcie

Bratislava 20. apríla (TASR) – Slovenská národná galéria (SNG) nie je len areál v Bratislave, ale aj vysunuté pracoviská – kaštieľ v Strážkach, Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku, Schaubmarov mlyn v Pezinku, Zvolenský zámok a najnovšie Digitalizačné pracovisko v Banskej Bystrici. Na štvrtkovom verejnom odpočte SNG to pripomenula jej generálna riaditeľka Alexandra Kusá. Za najdôležitejšiu udalosť roka 2022 označila dokončenie niekoľkoročnej rekonštrukcie, modernizácie a prestavby galérie s investičným nákladom 75,5 milióna eur.



"K dokončeniu rekonštrukcie patrila aj akcia (Po)otvorenie novej SNG, všetkým sme chceli dať najavo, že nie je všetko ešte úplne hotové, ale uvedomovali sme si, aké to bolo náročné aj pre našich návštevníkov nemať tak dlho národnú galériu," zdôraznila šéfka SNG, ktorá v roku 2022 hospodárila s rozpočtom 5.133.275 eur. Tržby z predaja tovarov a služieb dosiahla vo výške 425.277 eur.



Na expozície a výstavy, výchovno-vzdelávacie a kultúrno-spoločenské programy v SNG v Bratislave spolu s vysunutými pracoviskami vo Zvolene, v Ružomberku, Strážkach a v Pezinku sa prišlo pozrieť 104.315 návštevníkov, minulý rok dosiahli expozície a výstavy v zbierkotvornej inštitúcii v Bratislave 24.639 ľudí.



Kusá upozornila aj na digitálnu návštevnosť. Za fascinujúce čísla označila návštevnosť webstránky www.sng.sk, ktorá dosiahla číslo 182.550, a Webumenia.sk s návštevnosťou 251.018 ľudí. Pripomenula aj sprístupnenie expozícií Antimúzeum J. K. a Monumentálky v SNG, úspešnú vzdelávaciu výstavu Prečo (ume)nie?, výstavu Jindřich Krejča. Príroda vášho detstva a Straty a nálezy v Schaubmarovom mlyne či otvorenie expozícií Gotické umenie a Fulla nažive/o! na Zvolenskom zámku. Národná galéria vlani participovala aj na výstave "Tekuté územia. Mapy Podunajska, 1650-1800" na Bratislavskom hrade, vydávala publikácie a sprievodcov pre návštevníkov.



Národná galéria vlani spustila tiež projekt Ako porozumieť digitálnym zbierkam, v ktorom spolu s nórskym partnerom skúma, ako môžu digitálne technológie rozšíriť zážitok z návštevy galérie. Spolu s STU pokračovala v spolupráci na projekte Ochrana a konzervovanie novodobých objektov kultúrneho dedičstva s obsahom plastov PolArt. Realizovala tiež projekt Generátor inšpirácie. "Bola to veľká krabica určená pre školy s pomôckami a návodmi na vytváranie diela," priblížila šéfka SNG, ktorá sa vlani zapojila aj do podpory a pomoci ľuďom na úteku pred vojnou na Ukrajine. "Poskytovali sme im ubytovanie, kolegovia pre nich vytvárali aj mapy kultúrnych podujatí v Bratislave v ukrajinčine, spolupracovali sme s pedagógmi z umeleckej školy v Ľvove, ktorí si u nás robili svoju pedagogickú prax," dodala Kusá.



V roku 2022 SNG obohatila svoj zbierkový fond o 134 diel, realizovala 12 domácich a 22 zahraničných výpožičiek diel, 1239 ošetrení a ďalších reštaurátorských výkonov. Jej pracovníci kompletne zreštaurovali 68 zbierkových predmetov, skríningom prešlo 2732 diel. V roku 2022 SNG zdigitalizovala 3387 zbierkových predmetov na piatich digitalizačných pracoviskách.