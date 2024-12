SNG otvára výstavu o 150 rokoch osmanskej prítomnosti v Európe

Snímka z prípravy na otvorenie medzinárodnej výstavy o 150 rokoch osmanskej prítomnosti na území strednej Európy Plody sváru – Obraz osmanskej prítomnosti v Slovenskej národnej galérii v Bratislave 5. decembra 2024. Foto: TASR - Dano Veselský

Snímka z prípravy na otvorenie medzinárodnej výstavy o 150 rokoch osmanskej prítomnosti na území strednej Európy Plody sváru – Obraz osmanskej prítomnosti v Slovenskej národnej galérii v Bratislave 5. decembra 2024. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 5. decembra (TASR) - Príbeh uhorsko-osmanských vzťahov v 16. a 17. storočí predstavuje medzinárodná výstava Plody sváru - obraz osmanskej prítomnosti. Od 6. decembra ju v Átriu Vodných kasární v Bratislave otvára Slovenská národná galéria (SNG). Ide o výsledok rozsiahleho výskumu, prináša artefakty, ktoré verejnosť doteraz nemala možnosť vidieť.Výstava o 150 rokoch osmanskej prítomnosti na území strednej Európy a jej dopadu na kultúru a umenie je výsledkom šesťročného vedecko-výskumného projektu v slovenských a zahraničných zbierkach, spájajúceho odborníkov z oblasti histórie cez archeológiu až po výtvarné umenie. Informoval o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii kurátorský tím výstavy. Výsledkom rozsiahleho výskumu sú výpožičky z 25 zahraničných a 33 slovenských zbierkotvorných inštitúcií a cirkví.Nosnými témami výstavy sú podľa jej spolukurátorky Jany Švantnerovej budovanie rodovej a následne historickej pamäte, propaganda a kultúrny transfer.dodala Švantnerová.Na projekte sa podieľalo vyše dvadsať osobností z oblasti histórie, archívnictva, histórie umenia, vojenskej histórie, literárnej histórie a archeológie z rôznych vedeckých a zbierkotvorných inštitúcií.uvádza SNG k projektu, na ktorom sa podieľalo 58 inštitúcií zo Slovenska i zahraničia.Výskum v domácich i zahraničných múzejných a galerijných zbierkach priniesol množstvo zaujímavého materiálu. Z výtvarného prezentuje kresby, grafiky, obrazy, keramiku, textil a umelecké remeslo vrátane pamätných medailí a mincí. Na výstave sú zastúpené archívne pramene, dobové tlače, militáriá a dokumenty reflektujúce fortifikačnú a pevnostnú architektúru, vtedajšiu stratégiu a taktiku bojov.povedala pre TASR Švantnerová.Výstava tematizuje nielen konflikty medzi Osmanskou a Habsburskou ríšou na území historického Uhorska, ale aj dynamiku moci medzi silou víťazov a slabosťou porazených. Tieto vzťahy sa odrážali v propagande, umeleckých prejavoch i v každodennom živote. Návštevníci výstavy sa však dozvedia aj to, že ani v období vojnových stretov nechýbala kultúrna výmena, ktorá obohatila obidve strany konfliktu. Dokumentujú to výtvarné diela, umelecko-priemyselné artefakty či historické mapy a dokumenty.Výstava potrvá do 18. mája 2025.