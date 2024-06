SNG otvára výstavu priekopníka tatranskej fotografie 19. storočia

Snímka z otvorenia monografickej výstavy Károly Divald a jeho synovia v Slovenskej národnej galérii. Výstava je zameraná na fotografickú tvorbu 19. storočia na území súčasného Slovenska. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 27. júna (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) otvára fotografickú výstavu Károly Divald a jeho synovia. Monografická výstava pôvodom prešovského fotografa predstavuje prvé súhrnné umeleckohistorické spracovanie jeho života a fotografickej produkcie v našom prostredí. Je tiež príspevkom do celkového obrazu dejín fotografie 19. storočia na území súčasného Slovenska. Výstavu, ktorá bude verejnosti prístupná od 28. júna do 6. októbra, predstavila SNG na štvrtkovej tlačovej konferencii.Károly Divald patrí medzi nosné osobnosti dejín fotografie 19. storočia na území bývalého Horného Uhorska. Pôvodne vyštudovaný lekárnik začal svoju kariéru ako portrétny fotograf v 60. rokoch 19. storočia v Bardejovských Kúpeľoch a Prešove.približuje galéria.Divaldov význam v oblasti horskej fotografie a fotografie krajiny je podľa nej porovnateľný s tvorbou fotografov Awita Szuberta (Poľsko), Ferenca Veressa (Uhorsko), Bernharda Johannesa (Nemecko) či Jindřicha Eckerta (Česko).dodáva kurátorka výstavy Lucia Almášiová k autorovi, ktorý fotografoval aj kúpeľné mestá, jaskyne a rôzne prírodné pozoruhodnosti ako formu propagácie mesta či regiónu.Návštevníci výstavy sa dozvedia aj to, že Divald v roku 1878 založil v Prešove jednu z prvých svetlotlačiarní, v ktorej sa venoval produkcii umeleckých tlačí, neskôr si otvoril pobočku aj v Budapešti.poznamenáva Almášiová. Jej prvý kurátorský výklad výstavy sa uskutoční 9. júla o 17.00 h.Výstavu a katalóg k nej realizovala SNG v spolupráci s Krajským múzeom v Prešove. Na výstavu zapožičali zbierkové predmety a publikácie zo zbierok a fondov deviatich zahraničných a 25 slovenských inštitúcií a niekoľkých súkromných zbierok.