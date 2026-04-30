SNG otvorila výstavu Bang?! Bang! 2
Autor TASR
Bratislava 30. apríla (TASR) - V Slovenskej národnej galérii (SNG) otvorili v stredu (29. 4.) výstavu Bang?! Bang! 2. Nadväzuje na výstavu s rovnomenným názvom Bang?! Bang!. Ako ďalej informuje SNG, tentoraz ide o umenie vyrastajúce z uvoľnených 60. rokov, ktoré katapultovalo slovenskú, respektíve československú výtvarnú scénu medzi svetovú elitu.
Návštevníci galérie môžu obdivovať diela niekoľkých zvučných mien ako Juraj Bartusz, Marián Čunderlík, Stanislav Filko, Viktor Hulík, Alojz Klimo, Vladislav Rostoka či Laco Teren. „Druhá edícia výstavy predstavuje variabilitu umeleckého diania na slovenskej scéne od 60. rokov 20. storočia po súčasnosť,“ približuje SNG.
Dodáva, že kurátorský dôraz výstavy smeruje najmä ku konceptuálnym a geometrickým tendenciám, ktoré významne ovplyvnili podobu slovenského umenia až do dnešných dní. „Popri nich výstava reflektuje aj nové figurálne stvárnenie a postsurrealizmus s dôrazom na ľudské bytie. Ide o umelecké prúdy, ktoré vznikli z liberálnej atmosféry 60. rokov a významne prispeli k uznaniu česko-slovenskej výtvarnej scény v zahraničí,“ uvádza SNG s tým, že tento presah dodnes potvrdzuje tvorba a diela osobností, akými boli napríklad Mária Bartuszová či Filko.
„Tento projekt predstavuje éru 60. rokov a jej výtvarných predstaviteľov, ktorí sa dokázali uplatniť nielen na domácej, ale aj na medzinárodnej pôde. Verejnosť má tak možnosť vstrebať jedinečnú energiu, atmosféru tohto obdobia a sledovať umelecký dialóg a vzájomnú inšpiráciu medzi takými výraznými autormi,“ vysvetľuje generálny riaditeľ SNG Juraj Králik.
Projekt sa venuje aj menej tradičným technikám a médiám. „Jedným z nich je dnes takmer zabudnutý art-protis, veľmi populárny na slovenskej i českej scéne od konca 50. do 80. rokov 20. storočia. Na výstave ho reprezentatívne predstavuje pozoruhodne všestranný umelec Vladimír Popovič,“ ozrejmil kurátor Martin Dostál. Významný priestor dostáva aj konceptuálny umelec Peter Rónai, ktorý pre výstavu pripravil autorskú inštaláciu.
Milovníci súčasného umenia sa na výstave stretnú aj so špecifickým vizuálnym fenoménom - plagátmi. „Tie svojím invenčným grafickým jazykom dotvárajú atmosféru jednotlivých období. Návštevníci si tento aspekt uvedomia napríklad pri dielach Mariána Čunderlíka či vo vizuáloch Vladislava Rostoku,“ uzatvára SNG.
Výstava potrvá do 15. novembra.
