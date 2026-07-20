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SNG pozýva na svoju novinku - zábavný kvízový večer v znamení umenia
Ako stráviť letný večer trochu inak? Slovenská národná galéria pozýva návštevníkov na prvý kvízový večer, ktorý spojí umenie, kultúru, zaujímavé fakty a dobrú spoločnosť.
Autor OTS
Bratislava 20. júla (OTS) - Vo štvrtok 30. júla 2026 sa Gallery café v SNG stane miestom zábavy a priateľského súťaženia pre všetkých, ktorí si radi overia svoj prehľad a spríjemnia si večer umením.
Účastníkov čaká séria otázok z oblasti umenia, kultúry, histórie aj všeobecného prehľadu. Nebudú chýbať prekvapivé fakty, nečakané súvislosti ani úlohy, ktoré preveria tímového ducha a schopnosť spolupracovať. Kvíz je určený nielen znalcom umenia, ale všetkým zvedavým návštevníkom, ktorí majú radi dobrú zábavu a objavovanie nových vecí.
Návštevníci môžu prísť ako tím alebo sa prihlásiť individuálne. Súťažiť budú tímy s jedným až štyrmi členmi, pričom jednotlivcom organizátori radi pomôžu nájsť spoluhráčov. Na najúspešnejšie tímy čakajú odmeny a predovšetkým dobrý pocit z večera stráveného v inšpiratívnom prostredí galérie.
Podujatie je určené dospelým návštevníkom a jeho kapacita je obmedzená, preto je vhodné rezervovať si miesto včas.
Prihlásiť sa môžete zaslaním názvu tímu a jeho zloženia na programy@sng.sk. Súťažiť môžu aj jednotlivci, ktorým organizátori pomôžu vytvoriť tím.
Vstupenky je možné zakúpiť v pokladnici SNG alebo online na webstránke galérie
Na webovej stránke galérie www.sng.sk nájdete aj aktuálnu ponuku všetkých výstav a programov. Ak chcete byť o našich výstavách a programoch pravidelne informovaní, prihláste sa, prosím, na odber newslettera na našej webstránke sng.sk
Účastníkov čaká séria otázok z oblasti umenia, kultúry, histórie aj všeobecného prehľadu. Nebudú chýbať prekvapivé fakty, nečakané súvislosti ani úlohy, ktoré preveria tímového ducha a schopnosť spolupracovať. Kvíz je určený nielen znalcom umenia, ale všetkým zvedavým návštevníkom, ktorí majú radi dobrú zábavu a objavovanie nových vecí.
Návštevníci môžu prísť ako tím alebo sa prihlásiť individuálne. Súťažiť budú tímy s jedným až štyrmi členmi, pričom jednotlivcom organizátori radi pomôžu nájsť spoluhráčov. Na najúspešnejšie tímy čakajú odmeny a predovšetkým dobrý pocit z večera stráveného v inšpiratívnom prostredí galérie.
Podujatie je určené dospelým návštevníkom a jeho kapacita je obmedzená, preto je vhodné rezervovať si miesto včas.
Základné informácie
Kvízový večer v SNG
Dátum: 30. júl 2026
Čas: 18.00 – 20.00
Miesto: Gallery café SNG
Kapacita: 45 osôb
Vek: 18+
Vstupné: 5 € / osoba, tím 4 osoby / 18 €
Kvízový večer v SNG
Dátum: 30. júl 2026
Čas: 18.00 – 20.00
Miesto: Gallery café SNG
Kapacita: 45 osôb
Vek: 18+
Vstupné: 5 € / osoba, tím 4 osoby / 18 €
Prihlásiť sa môžete zaslaním názvu tímu a jeho zloženia na programy@sng.sk. Súťažiť môžu aj jednotlivci, ktorým organizátori pomôžu vytvoriť tím.
Vstupenky je možné zakúpiť v pokladnici SNG alebo online na webstránke galérie
Na webovej stránke galérie www.sng.sk nájdete aj aktuálnu ponuku všetkých výstav a programov. Ak chcete byť o našich výstavách a programoch pravidelne informovaní, prihláste sa, prosím, na odber newslettera na našej webstránke sng.sk